Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 2ème groupe média thématique dans le digital) et un acteur international présent dans 13 pays. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'actifs médias et développe aujourd'hui un portefeuille de 81 marques médias emblématiques multi-supports et multiformats (web, rédactionnels, vidéos, audio, TV thématiques et évènements) génératrices d'audiences dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.). Le groupe combine une activité média de « Branding » à une activité média de « Performance » via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler.

