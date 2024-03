Communiqué de presse - 29/03/2024 - 18h30

Mise à disposition du

Rapport financier et extra-financier 2023

Reworld Media (ALREW) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier et extra-financier au 31 décembre 2023.

Le rapport peut être consulté et téléchargé sur le site internet du Groupe, rubriqueInvestisseurs/publications.

Agenda : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 le 29 mai 2024.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BTOC et BTOB.

− Le marché BTOC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des lecteurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37,7 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

− Le marché BTOB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale. Le groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 12 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 549 M€ sur 2023, est présent dans 14 pays et compte 1 386 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 -www.reworldmedia.comContacts -investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73,sdestmartin@p-c-e.fr

