Au 1er semestre 2023, l'EBITDA consolidé du Groupe Reworld Media (ALREW) s'élève à 22,5 M€, en recul de 27,9% (-8,7 M€) par rapport au 1er semestre 2022, soit une marge d'EBITDA de 8,4%. En organique, l'EBITDA du Groupe atteint 26,7 M€, en baisse de 14,5% (-4,5 M€), soit une marge d'EBITDA de 11,1%.

La baisse de l'EBITDA consolidé résulte de la moindre rentabilité organique des activités du pôle BtoC (8,5 M€ d'EBITDA, -4,8 M€) et de la consolidation des acquisitions réalisées (-4,2 M€) tandis que le pôle BtoB affiche quant

lui un EBITDA organique record sur le semestre (18,2 M€ d'EBITDA, 15,0% de marge d'EBITDA).

BtoC : EBITDA organique de 8,5 M€, en recul de 36,3% (-4,8 M€) / 7,1% de marge d'EBITDA

Avec un chiffre d'affaires en recul de -4,4%(-5,5 M€), le pôle BtoC parvient à dégager en organique un EBITDA de 8,5 M€, en recul de 36,3% (-4,8 M€) par rapport au 1er semestre 2022, soit 7,1% de marge.

Pénalisé par le plein effet sur le semestre de la hausse progressive, et très largement supérieure à l'inflation, des prix du papier et de l'énergie intervenue au cours de l'exercice 2022, le pôle BtoC a poursuivi la rationalisation de sa diffusion pour limiter l'impact de l'augmentation de ses coûts de production et de distribution sur sa rentabilité. Il n'a que partiellement compensé cette baisse par des augmentations de prix, en pratiquant des augmentations en ligne avec l'inflation, afin de préserver ses parts de marché et son portefeuille de 1,8 million d'abonnements.

Dans ce contexte de gestion rigoureuse, le pôle BtoC a continué à enrichir son offre magazine, avec le lancement de Grazia Food en Italie, de nouveaux titres jeunesse en France ainsi que de nouvelles déclinaisons et numéros spéciaux de ses marques phares, et à diversifier son offre, notamment par le lancement de nouvelles collections en édition (37 nouveautés sur le semestre) et l'intégration des activités SVOD des chaînes récemment acquises (Marmiton TV, Doctissimo TV).

BtoB : EBITDA organique de 18,2 M€, en hausse de +1,8% (+0,3 M€) / 15,0% de marge d'EBITDA

Le pôle BtoB affiche un niveau d'EBITDA historique en organique sur le semestre. Avec un chiffre d'affaires en croissance de +3,5% (+4,1 M€), en ligne avec le marché de la publicité digitale qui ralentit mais reste positif (+3,8%3horsSearch), le pôle BtoB atteint un EBITDA record de 18,2 M€, en hausse de +1,8% (+0,3 M€) et consolide une marge d'EBITDA de 15,0% (S1 2022 : 15,2%).

Si la priorité a été clairement donnée à l'intégration d'Unify, le semestre est aussi marqué par le lancement en organique de nouvelles offres sur des segments porteurs telles que le retail media (content to commerce), les réseaux sociaux et l'influence, par la refonte éditoriale et de l'expérience utilisateur des sites Psychologies, Melty et Grazia et par le lancement du site de la marque Tanin.

Effet de périmètre : contribution négative des acquisitions à l'EBITDA consolidé de -4,2 M€ / Avancée majeure dans le plan d'intégration d'Unify

Sur le semestre, les acquisitions participent à hauteur de 26,3 M€ au chiffre d'affaires consolidé mais pèsent sur la rentabilité, avec une contribution négative à l'EBITDA consolidé à hauteur de-4,2M€, dont -0,5 M€ au pôle BtoC et -3,7 M€ au pôle BtoB.

L'acquisition des 14 nouvelles marques digitales d'Unify (Marmiton, Aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, etc.) est une opération stratégique et structurante pour le Groupe, et au premier plan pour le pôle BtoB, qui requière la mise en œuvre d'un plan d'intégration et de transformation à la fois exigeant et complexe. Sur le plan opérationnel, les activités déficitaires ont été arrêtées, des investissements réalisés dans les segments les plus porteurs, et les synergies se mettent progressivement en place, notamment sur le plan technologique, tout en veillant au maintien des audiences. La réorganisation des équipes s'est achevée fin juin (mutualisation sous un encadrement commun, déménagement sur le site de Boulogne-Billancourt). Après avoir développé les leviers de monétisation les plus prioritaires, les marques sont maintenant en position d'avancer sur leur redéploiement commercial (refonte de l'offre

3 Bump, Le marché publicitaire au 1er semestre 2023 et prévisions, 12 septembre 2023.

2