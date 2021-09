Reworld Media : Pierre Ménès et Reworld Media s'associent pour lancer « Pierrot Football Club »

[Link]

Pierre Ménès, chroniqueur foot de référence, et Reworld Media, leader des médias thématiques en France, unissent leurs forces et leurs compétences pour créer le « Pierrot Football Club », plateforme média digitale dédiée au traitement de l'actualité footballistique.

Dès qu'il s'agit de foot, tout le monde a un avis. Et veut le donner !

Après l'avoir fait avec succès pendant quinze ans en télévision, Pierre Ménès investit un nouveau terrain de jeu avec le « Pierrot Football Club », plateforme média digitale centrée sur l'actualité footballistique, qui sera dévoilée en ligne le 12/10 prochain.

Au programme : interviews (invités prestigieux, experts), reportages, podcasts, analyses, contributions d'internautes, talk-shows…

Au PFC, les internautes seront invités à réagir, à débattre entre eux et avec Pierre Ménès, et ils pourront même lancer eux-mêmes des débats. Les contenus éditoriaux animés par Pierre Ménès amorceront les discussions et les commentaires pour un média d'opinion en prise directe avec son audience.

« C'est un plaisir de collaborer avec les équipes de Reworld Media, nous lançons ensemble un projet ambitieux, interactif et riche en contenus. Le tout sans langue de bois et sur ce ton décontracté qui est ma signature. D'ici quelques jours, les aficionados de foot pourront découvrir le PFC et y prendre goût ! » - Pierre Ménès.

« Avec sa notoriété, son expérience et son importante communauté, Pierre était le candidat idéal pour prendre les rênes de ce nouveau média. C'est un pas de plus pour Reworld Media dans le foot et plus globalement dans le sport, qui est incontestablement une thématique majeure au sein du groupe » - Guillaume Sampic, Directeur général de Media365.

***

Grand reporter au journal L'Équipe pendant 21 ans, Pierre Ménès a bifurqué vers la télé où sa personnalité affirmée et ses avis tranchés ont fait de lui le journaliste sportif numéro 1 en France.

Pionnier du digital - il a lancé son blog à succès en 2006 - et fort d'une communauté engagée

- 2,5 millions de followers Twitter -, il rejoint aujourd'hui une équipe de professionnels des médias des plus agiles et innovantes.