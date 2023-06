DE LA MAITRISE TECHNOLOGIQUE A L'EXPERTISE MARKETING, REWORLD MEDIA POURSUIT SON ASCENSION SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L'INFLUENCE

Sur un marché mondial estimé à plus de 15 milliards en 2022, soit 20 fois plus qu'en 2015 * , Reworld Media conforte son leadership dans le secteur de l'influence marketing.

Dans cet écosystème de l'influence en pleine transformation, Reworld Media est l'un des seuls acteurs de l'influence dans le monde, à délivrer une offre complète d'expertises du marketing d'influence servant la notoriété, l'engagement et la conversion grâce à son agence d'influence Social Playground et sa stack technologique Metapic.

De l'offre premium à une campagne de marketing à la performance, Reworld Media est en mesure de proposer une stratégie d'influence globale, adaptée et responsable !

Son offre de 55 000 influenceurs s'étend des macro influenceurs aux nano influenceurs, avec des solutions servant les objectifs de branding et de performances, proposées avec des modèles économiques variés : CPM, CPC, CPL, et cela grâce aux outils propriétaires de tracking et d'attribution.

Afin de donner du sens aux prises de parole des marques, Reworld Media s'engage pour une influence éthique, inclusive et servir une communication plus responsable. En France par exemple, Social Playground, entité social média du groupe, affiche son engagement en matière de bonnes pratiques en ne collaborant qu'avec des talents certifiés d'influence responsable par l'ARPP et en les accompagnant dans leurs prises de parole sur l'environnement avec son partenaire Team for The Planet. Cet engagement est essentiel pour aller vers une vision de l'influence plus positive et authentique !

Car si son efficacité marketing est largement approuvée par 92% des marques qui la pratique après plus de 3 ans, l'influence aujourd'hui, se transforme pour assurer aux marques un contexte maitrisé, fiable et responsable.

Des solutions technologiques globales, performantes et propriétaires

Au sein de l'écosystème technologique de Reworld Media, Metapic, plateforme européenne et référençant plus de 15 000 micro et nano influenceurs pour des campagnes commercialisées à la performance vient d'intégrer Zezam, une acquisition annoncée le 2 juin dernier par la filiale technologique Tradedoubler.

L'activité de Zezam repose sur la mise en relation entre les influenceurs et les marques sur les réseaux sociaux pour réaliser la promotion de produits. Fondée en 2019 et utilisée aujourd'hui par plus de 40 000 influenceurs dans le monde dont 8 000 aux US, c'est la seule solution qui permet aux influenceurs de déployer des liens d'affiliation sur toutes les plateformes (Instagram, TikTok, YouTube) simultanément. Elle aide également les influenceurs à monétiser leurs comptes via des campagnes à la performance.

Pour Gautier Normand, CEO de Reworld Media : « Notre expertise de tous les métiers de l'influence combinée à une technologie compétitive et puissante, nous place durablement sur le marché international de l'influence. L'influence, devenue stratégique dans la communication des entreprises, est un levier de croissance majeur pour nos activités BtoB ! Notre volonté est bien d'apporter la meilleure expérience aux marques car il n'est plus uniquement question de faire de l'influence, mais de faire de l'Influence intelligente, éthique et performante avec un maximum d'impact positif ».

*d'après Statista Research Department

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un Groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le Groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 506 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 185 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts – investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

