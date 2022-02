Reworld Media : Reworld Media accélère dans le " gaming " et annonce les acquisitions de Eclypsia et Jeux Vidéo Live

Reworld Media (ALREW) annonce les acquisitions d'Eclypsia et de Jeux Vidéo Live, deux sites dédiés à l'e-sport et aux jeux vidéo en ligne. Après avoir pris de premières positions dans l'univers du « gaming » en novembre dernier via l'acquisition de meltygroup, Reworld Media développe son offre et affiche son ambition sur ce marché en plein essor.

Le groupe Reworld Media intègre désormais les activités de :

- Eclypsia.com : site dédié aux grandes compétitions d'e-sport et aux jeux vidéo multi-joueurs, créé en 2012 et qui fédère une audience de 500 000 visiteurs uniques par mois*.

-JeuxVideo-Live.com (JVL) : site d'actualité sur les jeux vidéo fondé en 2005 et qui réunit une audience de 700 000 visiteurs uniques par mois*.

Ces médias de qualité viennent renforcer les contenus et l'audience de Reworld Media dans le « gaming », nouvel univers couvert par le groupe depuis l'acquisition de meltygroup. Ils s'ajoutent à « La crème du Gaming », dont l'activité sur les réseaux sociaux (Snapchat, Facebook, Twitch) est majeure, à « Supersoluce » et « Game Love ».

« Le jeu en ligne connait une progression très forte ; il en découle un marché de taille dans les contenus. Nous sommes ravis d'accueillir Eclypsia et Jeux Video Live au sein du groupe ; notre offre s'accroît et nous structurons une équipe dédiée d'une vingtaine de collaborateurs. Le groupe développe des positions premiums dans le gaming, augmente son audience sur la cible des jeunes ; nous voulons continuer à croître dans ce secteur et avons de nombreux projets dans notamment de nouveaux formats de contenu ou l'influence.» - Jérémy Parola, Directeur des activités numériques.

Pour accompagner ces développements, deux nominations sont annoncées : Mathieu Renard est nommé responsable du pôle « gaming » (précédemment directeur de Gameblog/e-borealis, responsable des contenus gaming/e-sport de Canal+), et Vladimir Paszkiewicz est nommé directeur de la publicité « gaming » (précédemment directeur social media chez Halloween Agency, account manager chez Sonath Agency).

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

-Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

-Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 52 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de

425 M€, est présent dans 11 pays et compte 990 collaborateurs.

