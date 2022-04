Reworld Media (ALREW) annonce la signature ce jour d'une offre d'achat au profit de la société

4B MEDIA portant sur l'acquisition de 100% du capital de « Groupe Psychologies » et entrer en négociation exclusive.

L'offre d'achat porte sur l'ensemble des actifs, média et hors-média, déployés sous la marque média Psychologies, soit :

le magazine mensuel et ses hors-séries ;

les sites www.psychologies.com , https://bonheursinterieurs.psychologies.com/ , https://monpsy.psychologies.com/ et contenus sur les réseaux sociaux ;

, , et contenus sur les réseaux sociaux ; les produits, services et évènements développés par la marque média (conférences, croisières, thalasso, week-end bien-être...)

La marque Psychologies, référente et précurseur sur sa thématique, réalise une audience de 1,4 million de Visiteurs Uniques mensuels[1], 1,4 million de lecteurs dans le print[2] et compte 1,8 millions d'abonnés à ses réseaux sociaux.

A terme, l'opération permettrait au groupe Reworld Media de se renforcer dans la thématique « Psychologie et Bien-être » avec cette marque leader du secteur et compléterait son pôle de marques féminines haut de gamme. Le Groupe développerait ainsi son offre de contenus, produits et services dans l'univers « Santé, Bien-être et développement personnel », aux côtés des marques Top Santé, Biba, Pleine Vie, Vital, Marie France, Belle&Positive.com et Therhappy.com.

L'opération viendrait consolider une audience de 17,2 millions de Visiteurs Uniques mensuels1, 6 millions de lecteurs papiers2 et 6,2 millions d'abonnés à ses réseaux sociaux, et constituerait l'audience la plus large du marché sur ces thématiques.

Dans l'hypothèse où 4B MEDIA exercerait la promesse d'achat, les parties concluraient un protocole d'acquisition.

Les instances représentatives du personnel au sein de Groupe Psychologies seront préalablement informées et consultées sur l'opération envisagée.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

- Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de lecteurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

- Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 62 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 052 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact média : Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

A propos de 4B Media : 4B Media est une société holding de droit français constituée par quatre sociétés privées belges (le Groupe Rossel, le groupe Edition Ventures, le groupe Deficom et la société Olidipoli SPRL) dans le but de gérer les actions de « Groupe Psychologies » acquises des mains du Groupe Lagardère en 2014.

Contact média : Eric Malrain, 32 477 354599, eric.malrain@rossel.be

[1] Médiamétrie, Internet global, janvier 2022

[2] ONE 2021 V4

