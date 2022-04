Reworld Media (ALREW) annonce l'acquisition par Tradedoubler d'environ 30% du capital d'Onbaz, jeune entreprise technologique suédoise spécialisée en « live shopping » (shopping vidéo en direct).

Fondée dès 2020 devant la forte croissance du « live shopping » sur le marché chinois, Onbaz facilite l'accès aux opérations de « live shopping » pour toutes les marques européennes. La société offre une solution particulièrement efficiente sur le marché, dont le processus de mise en œuvre est simple, dont les coûts sont attractifs et les performances remarquables pour les marques.

La prise de participation au capital d'Onbaz s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe en renforçant l'offre BtoB sur le segment à fort potentiel du « live shopping ». Cette opération vient asseoir la collaboration entre Onbaz et Metapic, réseau d'influenceurs intégré au sein de Tradedoubler, qui déploie des opérations de marketing d'influence au niveau mondial et exclusivement à la performance.

La filiale développe ainsi son offre auprès de ses clients et de son réseau d'influenceurs. Ces derniers pourront notamment produire des « live shoppings » sur leurs réseaux sociaux à grande échelle et sans friction ; ils développeront leur crédibilité et apporteront une nouvelle expérience d'achat à leurs abonnés.

“Je suis ravi d'annoncer la prise de participation de Tradedoubler dans Onbaz. Le live shopping est un phénomène en très forte croissance, une offre e-commerce déjà pleinement intégrée en Chine. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant de voir la même dynamique s'installer en Europe» - Matthias Stadelmeyer, CEO de Tradedoubler.

À propos de Tradedoubler :

Fondé en Suède en 1999, Tradedoubler (groupe Reworld Media) est le pionnier de l'affiliation en Europe. En combinant 23 ans d'innovation et d'expertise dans le marketing digital, une présence dans 11 pays et une plateforme technologique de référence sur le marché, Tradedoubler offre des solutions sur mesure pour les annonceurs et éditeurs. Tradedoubler compte un réseau de plus de 180 000 sites éditeurs actifs et plus de 2 000 clients annonceurs. Tradedoubler est cotée en bourse au Nasdaq OMX de Stockholm Stock Exchange.

Pour plus d'information : https://tradedoubler.com/fr/

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de lecteurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 62 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 052 collaborateurs. Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lW1rlMhtapeZnXKbZpiZbmSZb25jm5KWl2TIyGacl8iZb2mWlW1ib8iYZnBknmlt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73947-rm-td-onbaz-avril22.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews