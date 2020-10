Reworld Media : Reworld Media lance son Club Actionnaires

Reworld Media (ALREW) annonce le lancement de son Club Actionnaires, une initiative dédiée à tous les actionnaires individuels.

Le Club Actionnaires a pour vocation le renforcement du lien entre le groupe et ses actionnaires individuels. Reworld Media propose à tous ses actionnaires de suivre le développement d'un groupe qui a su devenir leader en quelques années en bénéficiant de ses actualités en direct, de réunions d'information avec les fondateurs, d'invitations et d'avantages spéciaux,… Les actionnaires auront ainsi l'occasion de mieux connaitre les marques et les offres, la proposition de valeur de Reworld Media et sa stratégie de développement.

Le Club actionnaires Reworld Media est ouvert à tous les actionnaires, français ou étrangers, de Reworld Media détenant au moins une action au nominatif ou au porteur. Gratuite, l'adhésion se fait en ligne en remplissant un formulaire dans la nouvelle rubrique « Club actionnaires » accessible sur le site www.reworldmedia.com.[1]

A l'occasion du lancement, Reworld Media offre aux 200 premiers actionnaires inscrits au Club un abonnement à une sélection de titres et à choisir sur sa plateforme Kiosque Mag.

Pascal Chevalier, Président de Reworld Media, indique : « Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre Club Actionnaires, destiné à renforcer les liens avec nos actionnaires individuels. Nous souhaitons ainsi créer plus de proximité et d'interactivité avec l'ensemble de nos actionnaires. Reworld Media est une histoire d'entrepreneurs qui ont créé, ensemble, en moins de 10 ans, un groupe devenu leader. Nous sommes fiers du projet ambitieux que nous portons, avec nos équipes. Et ce projet est également le vôtre, actionnaires de Reworld Media ! »

Reworld Media est un groupe international en développement sur le marché BtoC via la production de plateformes de contenus, de services et de marques et, sur le marché BtoB via l'édition de solutions AdTech. Le groupe produit d'une part des contenus multi-support (web, print, vidéo, audio, TV) et des services d'abonnements qui sont déployés sur ses 45 marques media propriétaires (Science & Vie, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine…) présentes dans 6 univers clés. D'autre part, il développe une offre de monétisation d'audience à forte valeur ajoutée pour les marques annonceurs, comprenant performance, brand content et publicité programmatique. Fondé en 2012, Reworld Media est devenu le leader français des médias thématiques et est classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Le groupe totalise un chiffre d'affaires annuel proforma de 462 M€, est présent dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.

