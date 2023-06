Reworld Media : Reworld Media présent au Forum ODDO BHF NEXTCAP

Reworld Media (ALREW) annonce sa participation à la 12ème édition du ODDO BHF Nextcap Forum ce jeudi 8 juin 2023. A cette occasion, Gautier Normand, Directeur général, et Laetitia Quet, Directrice financière, iront à la rencontre des investisseurs français et étrangers à travers une succession de rendez-vous « one to one » et « one to few » programmés au format digital.

La présentation qui sera commentée lors de l'évènement sera mise en ligne sur le site internet du groupe le 8 juin à 8h en rubrique investisseurs.

Prochaine publication financière - Mercredi 26 juillet 2023, après clôture de la bourse : chiffre d'affaires du 1er semestre 2023.

Pour rejoindre le Club Actionnaires de Reworld Media et bénéficier de ses avantages c'est ici !

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un Groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le Groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 506 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 185 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts – investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJlrY5acY2vIl21yl5qabZJraZiUxGCdmGOVm2melsiWZ55jyWtpmpWYZnFhl21n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80281-rew-cp-forumoddo_6juin23.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews