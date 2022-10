Reworld Media annonce avoir signé ce jour une offre d'achat au profit du Groupe Mondadori pour l'acquisition des marques Grazia et Icon dans le monde, incluant leurs activités médias en Italie (print et digital). Grazia est actuellement présente dans 21 pays.

Reworld Media deviendrait ainsi propriétaire d'une des marques média haut de gamme féminin référente à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, elle est principalement exploitée avec des licenciés à travers le monde : Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine, Allemagne, Amérique Latine, Australie, Espagne, Inde...

Également intégrée à cette offre, la marque Icon est une référence mode et lifestyle dans l'univers masculin.

Le périmètre de reprise a généré en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 18M€.

Le prix d'acquisition de cette société serait de l'ordre de 6,5M€ (dont 1M€ de trésorerie disponible) et d'un complément de prix éventuel de 2M€ fonction des performances 2023.

Cette opération de croissance externe marquerait un pas majeur pour Reworld Media dans sa stratégie de croissance à l'international. Fort du succès du développement de ses marques en France au sein d'écosystèmes digitaux, le Groupe entend appliquer à l'international ce savoir-faire reconnu au profit de ces deux marques.

A l'instar de son implantation actuelle dans 11 pays via ses activités technologiques (Tradedoubler), le Groupe continue d'appliquer sa stratégie de développement dans le monde à travers son expertise média.

Pour Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media : « Cette acquisition marquerait un tournant décisif dans l'exécution de notre stratégie de développement à l'international. Reworld Media consoliderait encore son positionnement distinctif à travers ses 80 marques propriétaires, son expertise et ses capacités d'innovation. C'est une vision ambitieuse que nous voulons pour notre groupe. Portés par le succès de notre stratégie menée en France et l'observation des marchés mondiaux, nous avons la conviction que déployer celle-ci à l'échelle internationale serait une véritable opportunité de croissance pour le groupe, en commençant par une marque des plus influentes au monde ! ».

Dans l'hypothèse où le Groupe Mondadori exercerait la promesse d'achat, les parties concluraient un protocole d'acquisition sous conditions suspensives. Les instances représentatives du personnel au sein du périmètre seront préalablement informées et consultées sur l'opération envisagée.

A propos de Reworld Media

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BTOC et BTOB.

Le marché BTOC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de 35 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BTOB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le groupe a à son actif 80 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, marie france, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde).

Fondé en 2012, Reworld Media a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires annuel de près de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 150 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

