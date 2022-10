Reworld Media : accord de l'AC à la transaction avec TF1

Reworld Media indique avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence (AC) en vue de l'acquisition des activités Publishers de UNIFY auprès du groupe TF1, conformément à l'accord conclu entre les deux groupes le 28 juin dernier.



Pour mémoire, l'accord porte sur douze marques digitales, dont aufeminin, Marmiton et Doctissimo, ainsi que des activités de production audiovisuelle, sociales et influence, la régie publicitaire Unify Advertising et deux médias digitaux opérés au Royaume Uni.



