Reworld Media : accord de licence pour Grazia en Asie

Reworld Media annonce la signature d'un accord de licence par sa filiale italienne avec Heart Media Group en vue du lancement de sa marque Grazia, récemment acquise par le groupe à l'international, à Singapour et en Malaisie.



Grazia se renforce ainsi avec des marchés stratégiques dans le secteur de la mode en Asie du Sud-Est. Elle compte désormais 23 éditions magazine dans le monde et une présence globale dans les 25 pays les plus importants de l'industrie du luxe et de la mode.



'Grazia associe contenu premium et positionnement contemporain haut de gamme, une formule gagnante auprès de sa cible de lectrices et au regard des intérêts des annonceurs publicitaires du luxe', selon Daniela Sola, directrice générale de Reworld Media Italia.



