Reworld Media : croissance de 9% du CA au 3e trimestre

Reworld Media - détenteur entre autres de titres comme Maison & Travaux, Auto Plus et Top Santé - affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 9% à 129,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, mais avec un repli de 1% en organique.



En effet, une croissance de 7,4% du pôle BtoB, tirée par la dynamique des offres d'affiliation et de performance, a été plus que contrebalancée par une baisse de 8,5% du pôle BtoC avec la rationalisation des volumes et du calendrier de diffusion magazines.



Au second semestre, Reworld Media déclare continuer à mettre en oeuvre une gestion rigoureuse de ses activités. Il poursuit le développement de ses actifs et de ses offres et finalise l'intégration des actifs acquis au cours des 12 derniers mois.



