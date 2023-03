Reworld Media : dépasse le seuil des 500 millions d'euros de revenus annuels

Reworld Media a généré en 2022 un résultat net part du groupe en hausse de 11,1% à 43 millions d'euros. Dans un contexte inflationniste inédit qui pèse sur la rentabilité du pôle BtoC, l’EBITDA consolidé du groupe de média a cependant progressé de 1% à 67,4 millions d'euros, induisant une marge d'EBITDA de 13,3% contre 14,2% en 2021. Le résultat d'exploitation consolidé du groupe s'élève à 64,5 millions d'euros, en progression de 3%, en tenant compte des dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions pour 1,9 million d'euro.



En 2022, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé de 505,8 millions d'euros, en croissance de 7,7% par rapport à l'exercice précédent.



Reworld Media affiche une situation financière solide au 31 décembre 2022 avec des fonds propres en hausse à 190,6 millions d'euros et une trésorerie active de 118,3 millions d'euros.



Il génère sur l'exercice un flux de trésorerie d'exploitation de 55,1 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible de 24,6 millions d'euros légèrement inférieurs à l'exercice précédent sous l'effet combiné de l'évolution du mix d'activité du groupe et des enjeux d'approvisionnement en papier dans un contexte inflationniste.