Reworld Media : en croissance trimestrielle

Le 16 novembre 2023

Le Groupe Reworld Media a dégagé, au titre du troisième trimestre, un chiffre d’affaires de 129,2 millions d'euros, en progression de 9%. Sur les 9 premier mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 395,6 millions d'euros, en croissance de 9,9% par rapport à la même période en 2022. Le groupe a été porté par une forte progression du pôle BtoB (+25,5%), qui compense le léger recul du pôle BtoC (-5,5%).



Reworld Media édite 81 marques médias multi-supports et multiformats (print, digital, vidéo, audio,TV, événements), positionnées dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.).



Au deuxième semestre, le groupe "continue à mettre en œuvre une gestion rigoureuse de ses activités et "à poursuivre le développement de ses actifs et de ses offres, en France et à l'international, et finalise l'intégration des actifs acquis au cours des 12 derniers mois".