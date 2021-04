Reworld Media : Auto Plus accélère dans le Print avec 3 nouvelles déclinaisons tendance !

Auto Plus Camping-carest un guide d'achat complet sur plus de 190 pages afin d'aider les lecteurs

Le camping-car, c'est une façon de s'évader avec sa maison sur le dos… Depuis le déconfinement, les ventes s'envolent chez les concessionnaires spécialisés : +50% de hausse sur l'occasion et +40% dans le neuf en 2020. Auto Plus prend le virage avec un nouveau magazine pour ceux qui désirent se lancer dans l'acquisition de leur premier camping-car.

Auto Plus aborde l'été avec l'édition de 2 nouveaux numéros spéciaux et le lancement d'un trimes- triel. Leader et référente dans le monde automobile, la marque renforce son positionnement con- sumériste ; elle accompagne les français dans leurs nouveaux centres d'intérêt autour du 2 roues, de l'évasion et la passion automobile. Ces éditions viennent étendre le rayonnement d'Auto Plus qui compte déjà 7 déclinaisons (Classiques, Occasions, Vert, Utilitaires, crossovers…) et plus de 130 parutions à l'année.

Auto Plus Scooters & motos

Les 2 roues ont le vent en poupe… en raison des nouvelles réglementations des grandes aggloméra- tions mais pas seulement. Auto Plus se met à la place de ces lecteurs qui ont le permis B en leur proposant un hors-série pratique de plus de 190 pages, spécial scooters et motos.

Essais de scooters et motos 125 cm3, modèles électriques, équipement (casques, blousons, gants…), stars du moment… Un guide d'achat incontournable pour tous les permis B qui veulent se mettre

aux deux roues.

Numéro spécial en kiosque le 20 avril

Prix de vente : 5,90 €

Auto Plus Youngtimers

Les modèles emblématiques comme la Renault 5, la Peugeot 205, la Ferrari 348 TB… gardent une place particulière dans le cœur des passionnés. Auto Plus Youngtimers donne ses lettres de no-

blesses à ces anciennes parfois oubliées en faisant la part belle à ces véhicules entre 2 âges. Auto

Plus Youngtimers dans le même esprit qu'Auto Plus Classiques propose des essais, des matchs, l'his- toire d'un modèle emblématique, comment entretenir son ancienne, la côte du moment et des petites annonces… Le tout sous la direction des spécialistes d'Auto Plus.

Trimestriel en kiosque le 23 avril Prix de vente : 4,90 €

A propos de Auto Plus :

Auto Plus (groupe Reworld Media) est la marque référente dans le monde automobile. Fidèle à sa vocation consumériste, elle est un véritable guide d'achat avec ses pages occasion et ses tests/matchs réalisés par son labo indépendant. Avec ses « infos anti-PV », ses rubriques « le bureau des vérifs » ou « le coach Auto Plus », elle apporte un éclairage sur les nouvelles lois, dénonce les arnaques et accompagne le lecteur dans sa vie d'automobiliste. L'hebdomadaire est diffusé à 251 000 exemplaires* ; la marque compte au global une audience audience Print + Digital** de 6,9 M de Français/mois (4,3 M de lecteurs/mois, 3,4 M de V.U./mois sur 3 écrans, 480 000 fans sur les réseaux sociaux).

Diffusion ACPM OJD DFP DSH - 2020 (données moyennes sur 8 mois en raison de la crise du Covid). (**) Audience Brand ACPM One Next Global - 2021 v1 (ACPM Print One Next 30 jours + MNR Internet Global de septembre 2020)

Contact media : PCE - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr