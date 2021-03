Reworld Media : Lancement de Cogite, nouvelle collection presse ludique sous un modèle de vente novateur, dédié aux GMS sans rayon-presse

Communiqué de presse - 30/03/2021

Lancement de Cogite, nouvelle collection presse ludique sous un modèle de vente novateur, dédié aux GMS sans rayon-presse

PGP, la filiale de Reworld Media spécialisée dans la distribution de presse en devant de caisse de la GMS, lance Cogite, une nouvelle collection presse ludique destinée aux fonds de rayon des magasins GMS qui ne disposent pas de rayon-presse. Composée de 26 titres Jeux, Cogite s'accompagne d'un modèle de vente unique entre éditeur et distributeur, particulièrement avantageux pour les magasins.

Un modèle de vente novateur, avec facturation sur la base des sorties de caisses

Sur un marché de la presse en points de vente où les titres ludiques représentent près d'un quart des revenus et sont en croissance*, la collection Cogite est proposée aux GMS non pourvus d'un rayon-presse, avec un mode de commercialisation unique et aux nombreux avantages pour eux.

PGP crée un modèle novateur dans lequel l'éditeur facture le distributeur sur la base des remontées des sorties caisse. Un tel fonctionnement allège considérablement la tâche pour les magasins et le poids financier comparativement au mode de collaboration traditionnel. Il n'y a que des avantages pour les magasins !

 Plus de comptage chronophage entre le nombre d'exemplaires livré, déjà facturé en amont, et le nombre d'exemplaires vendu en magasin

 Réduction du risque d'erreur ou d'être hors délai

 Plus de gestion physique des invendus

 Et, l'éditeur supporte à lui seul toute démarque ainsi que la charge du stock

L'action du magasin est réduite à l'essentiel, comprenant la mise en place des magazines et le retrait des numéros périmés qui seront jetés, encore une fois sans comptage.

« Toujours dans l'innovation, notre groupe propose aux GMS d'accéder à un segment phare de la presse, sans contrainte majeure de surface et dans un schéma des plus facilité et rassurant. C'est une belle nouveauté pour ces magasins, et aussi pour notre équipe chez PGP, producteur/distributeur des magazines en devant de caisse de plus de 5 000 GMS (France, Belgique, Luxembourg), qui n'avait pas de titres Jeux jusque-là. Porteuse d'une nouvelle expérience client en magasin, la collection reçoit un chaleureux accueil en centrale et en magasin ; l'ensemble est extrêmement motivant pour nos équipes »,

indique Bertrand Clavières, Directeur Général de PGP, filiale de Reworld Media.

Cogite : 26 nouveaux titres Jeux proposés dès la première mise en place de la collection

Jeux Sudoku, portrait codé, mots croisés, mots fléchés, mélangés, casés, codés… La collection Cogite comporte 26 titres au total, comprenant pour certaines éditions 3 à 5 niveaux de difficulté.

Dotée d'une maquette élégante, la collection sera présentée sur tourniquet ou meuble autonome pour linéaire et mise en place dans les allées, entrées ou rayons culture des magasins, à des emplacements à la fois visibles et pérennes.

L'offre sera renouvelée tous les 2 mois. Les 1ers tirages sont à découvrir au début du mois de juin prochain, puis viendront de nouveaux numéros en août, octobre et décembre - ce rythme permettant de renouveler l'offre durant l'été, d'éviter les temps forts (rentrée des classes, Noël) et de proposer de

nouveaux numéros avant chaque période de congés.

-Format unique 19 x 23

-Prix : 4,10€ à 4,90€ selon les niveaux de difficulté des jeux

-Collection « Responsable » : papiers certifiés PEFC pour une gestion durable des forêts, gamme optimisée réduisant les invendus, transport limité, sans retour ni de réassort par tirage

*Source : marché/Messageries

