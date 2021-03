Reworld Media : MediaConnect lance Maison&Travaux TV, avec My Living Bloom pour 1er partenaire

Lancement de Maison&Travaux TV le 8 mars[Link]

Dans ce contexte de demande forte, Maison&Travaux, la marque leader sur l'aménagement, lance sa chaîne TV & propose un nouveau RDV du quotidien avec ses thématiques.

La chaine TV spécialiste de l'habitat propose des contenus exclusifs et tous les formats vidéo emblématiques de la rédaction : Le Club, La minute Innov', Objectif Réno', Prix de la Réno', Campagne Décoration, L'Ami des Jardins, Maisons Insolites, Déco Show, Télé-Shopping, Conseils & Astuces, Tutos et DIY, Jardins d'Exception.

Maison&Travaux TV traite de toutes les thématiques en lien avec la maison, des plus Tendances (Travaux & Rénovation, Décoration & Design) aux plus Pratiques (Bricolage, Jardinage). Avec 15 émissions, la chaîne diffuse au moins 5 heures de programmes frais par jour, et repose sur un volume de 960 heures de programmes par an, dont 720 heures de production interne, et 240 heures d'acquisition.

« Avec le lancement de cette chaine TV, nous poursuivons le déploiement de la marque Maison&Travaux. Web, print, audio, et maintenant vidéo, nous sommes désormais présents sur tous les supports et tous les canaux avec des formats inédits et exclusifs conçus par la rédaction. Depuis quatre ans, Maison&Travaux est un média pionner dans la diversification, nous le prouvons une fois de plus ». Céline Chahi, Rédactrice en chef de Maison&Travaux et Maison&Travaux TV.

La chaîne Maison&Travaux TV vient compléter le bouquet Reworld Media qui compte une dizaine de chaînes, avec Sport en France, Le Chasseur Français TV, Gourmand TV, Science & Vie TV, Top Santé TV, et les chaînes Svod OTT, Tele Star Play, Guerre & Histoires TV et Nous Deux TV. Le lancement de Maison&Travaux TV est soutenu par un plan Cross Media via les marques de Reworld Media*.

*(Maison&Travaux, Bien à la Campagne, Campagne Décoration, Mon Jardin & Ma Maison, Le Journal de la Maison, L'Amie des Jardins, Télé Poche, Télé Star, Télé Magazine, TV 14, L'Auto Journal, BIBA, Nous Deux, Marie France, Pleine Vie, Top Santé, Modes & Travaux).

My Living Bloom, 1er partenaire du lancement de Maison&Travaux TV

Lancée en octobre 2020, My Living Bloom est la plateforme digitale qui garantit la réussite des aménagements extérieurs des particuliers. My Living Bloom les guide avec simplicité dans leurs projets d'aménagement en trois étapes : l'inspiration, la conception et la réalisation.

En février 2021, My Living Bloom innove avec un nouvel outil de création, le configurateur 2D en ligne, qui en permet aux particuliers d'imaginer leur projet d'aménagement.

Pour accélérer sa notoriété et asseoir son positionnement d'acteur incontournable de l'aménagement et de la rénovation de l'habitat, My Living Bloom a choisi de s'associer au lancement de la chaîne Maison&Travaux TV.

Les équipes de Reworld MediaConnect et Atelier.b ont imaginé des formats sur-mesure, pour une communication en 100% contextuel. 12 émissions dédiées à très forte caution éditoriale avec billboard, mettent en avant des réalisations My Living Bloom, et donnent la parole aux particuliers et aux experts qui les ont mises en œuvre. Ces émissions seront diffusées sur 3 mois à compter du lancement de la chaîne Maison&Travaux TV, et relayées sur les réseaux sociaux en format shortcut.

Le dispositif My Living Bloom est soutenu par un plan media print via le magazine Mon Jardin ma Maison & digital en display diffusion contextuelle sur les sites des marques Maison Jardin de Reworld Media.

A propos de la campagne My Living Bloom

Céline Linard - CDMO My Living Bloom.

« Dans notre plan de communication, il était évident de monter une campagne, web ou magazine, avec Maison&Travaux, car il est l'acteur incontournable en matière d'aménagement et de rénovation de l'habitat.Notre opportunité, en approchant la régie Reworld Média, c'est la proposition d'une co-production d'émissions, d'une campagne display et le tournage d'un spot publicitaire « Le bonheur s'invente à l'extérieur ».S'associer au lancement de la chaîne Maison&Travaux TV va permettre à My Living Bloom, d'une part, l'accélération de sa notoriété, et d'autre part, l'accélération du cycle de décision d'achat de nos futurs contacts. C'est un plan de communication qui couple puissance et trafic qualifié. Je nous souhaite de belles réalisations. »

Elodie Bretaudeau-Fonteilles, Directrice Générale de Reworld MediaConnect.

« L'idée de pouvoir co-concevoir un programme complètement en adéquation avec l'ADN de la chaîne nous a permis d'imaginer « créateur d'extérieur » une émission qui propose à la fois des experts en plateau et des rendez-vous sur tout le territoire. My Living Bloom est le partenaire idéal pour ce nouveau programme, qui dans le contexte actuel saura plaire aux téléspectateurs toujours en recherche de l'amélioration de leur habitat. »

Maison&Travaux en chiffres

Maison&Travaux rassemble une communauté de 3,9M lecteurs BRAND/mois, dont 1,9M lecteurs PRINT, et sur les canaux digitaux 3,6M VU/mois. Le magazine diffuse 91 506 ex. DFP bimestriels.

Sur les réseaux sociaux Maison&Travaux compte 285.000 followers, et ses newsletters sont diffusées à 131.000 abonnés (dont 103.000 en Opt-In).

Sources : ACPM OJD 2020 - ONE NEXT GLOBAL 2021 V1 - ONE NEXT 2020 V1 LDP - MNR NOVEMBRE 2020