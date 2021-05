Reworld Media : Reworld Media reçoit le Trophée Or - catégorie TMT et Divertissement, CA 20 M à 1 Md EUR - au Sommet des Entreprises de Croissance 2021

Reworld Media reçoit le Trophée Or

- catégorie TMT et Divertissement, CA 20 M à 1 Md euro-

au Sommet des Entreprises de Croissance 2021

Reworld Media (ALREW) a reçu le Trophée Or – catégorie TMT & Divertissement, CA 20 M à 1 Md € -, lors de la 7ème édition du Sommet des Entreprises de Croissance[1] organisé par l'agence de notation Leaders League. Ce trophée vient récompenser les entreprises de croissance françaises dont la stratégie allie principalement innovation, création d'emplois, management collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

En fort développement, Reworld Media allie croissance et rentabilité avec notamment à fin 2020 un chiffre d'affaires en progression de plus de 40% à 425 M€, et un Ebitda en hausse de 40% à 41 M€. L'innovation est omniprésente au sein du groupe, lui procurant toujours une longueur d'avance dans sa stratégie de diversification des médias, dans ses développements « Adtech » et les solutions de communication offertes aux entreprises. Pour répondre aux différents enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, le groupe a récemment publié son rapport d'impact qui dresse un état des lieux et affiche clairement ses ambitions.

« Je dédie ce prix à l'ensemble de nos équipes qui font preuve d'une grande agilité sur un marché qui ne cesse d'évoluer. Cette nouvelle distinction est le reflet de l'énergie qui caractérise Reworld Media et de notre volonté d'un développement à la fois solide, pérenne et responsable » - Gautier Normand, Directeur général.

Plus d'information sur : Sommet des Entreprises de Croissance

[1] Evènement issu de l'union entre le Grand Prix des Entreprises de Croissance et le G20 Strategy and Management Summit

