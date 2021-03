Reworld Media : TELE STAR renforce son ADN de marque avec une nouvelle version de son magazine et dévoile les résultats d'une étude exclusive

Communiqué de presse -11/03/2021

TELE STAR renforce son ADN de marque avec une nouvelle version de son magazine et dévoile les résultats d'une étude exclusive

Télé Star, marque leader de la presse TV, sortira le 15 mars une nouvelle version de son magazine avec plus d'informations sur les séries TV et encore plus de stars expertes.

A cette occasion, Télé Star dévoilera les résultats d'une étude ex-clusive, réalisée en collaboration avec l'institut d'études Harris In-teractive sur la consommation des Français et la TV pendant le con-finement.

Télé Star fait le plein de nouveautés…

Lundi prochain, un nouveau Télé Star sera en vente dans les kiosques. Au programme, encore plus de news, d'indiscrétions et de révélations sur les séries TV françaises et étrangères. Télé Star renforce ainsi son ADN de marque en se positionnant comme le magazine TV incontournable sur les séries préférées des français, autant sur les chaînes historiques que sur les plateformes.

En parallèle, le pôle éditorial est étoffé de stars de la TV : Stéphane Bern, Michel Cymes, Laurent Mariotte viendront apporter leur expertise, leur regard, tous les mois, sur des sujets patrimoine, histoire, santé, cuisine. Encore plus d'informations pratiques pour encore plus de plaisirs.

Sondage exclusif, 1 an après le 1er confinement, les changements d'habitude des français et la TV…

Un an après le début de la pandémie marquée par un confinement généralisé, Télé Star a voulu son-der les Français sur leur rapport à la TV, ce qu'ils ont aimé ou détesté, ce qu'ils aimeraient changer ! Privés de divertissement (cinéma, théâtre, musées, concerts…), l'étude révèle que l'écran TV a été une fenêtre pour s'évader. Plus d'1 français sur 2 déclare regarder plus la TV qu'avant et parmi eux, 58% disent même regarder 3 ou 4H de plus par jour. Un chiffre qui explose sur la tranche des 15-34 ans : 62% d'entre eux regardent plus la TV qu'avant. La TV a aidé à traverser ce moment particulier pour 65% des français et 70% des 35-54 ans.

1 français sur 3 s'est abonné à une plateforme de vidéos à la demande pendant le confinement et ces nouveaux abonnés déclarent à 95% qu'ils le resteront

Ne trouvant pas leur bonheur sur les chaînes classiques et TNT ou désirant voir une série en particu-lier, 1 français sur 3 s'est abonné à une plateforme de vidéos à la demande pendant le confinement. Netflix est le grand gagnant avec 77% des abonnements, suivi d'Amazon Prime et Disney Plus (res-pectivement 33% et 32%). Ces nouveaux abonnés déclarent massivement (95%) qu'ils le resteront par la suite en raison de la variété de l'offre, du bon rapport qualité/prix et des contenus exclusifs. Le top 3 des séries qu'ils ont dévorées : La Casa de Papel, Lupin (surtout les femmes) et Stranger Thing (les jeunes).

3 français sur 4 demandent plus de films à la TV et 31%, le retour d'«Au théâtre ce soir »

Sur la même logique, les français ont particulièrement apprécié avoir plus de films à la TV (75%). Près de 3 français sur 4 demandent que les chaînes continuent à programmer des films après la crise.

Tout comme « Au théâtre ce soir » qui est revenu exceptionnellement et dont 31% des interrogés disent vouloir le voir revenir.

Les émissions TV ont également aidé les français à sortir la tête de l'eau. Pas de surprise ! « Koh-Lanta » arrive en tête (24%) suivi à égalité par « The Voice » et « Le Meilleur Pâtissier » (19%) ainsi que « Tous en cuisine » (18%). Là encore, 45% des personnes interrogées voudraient voir plus sou-vent, l'émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac, sur M6.

Cyril Lignac qui sort auréolé de cette période. Il est l'animateur qui a aidé les français à se changer les idées. Il est vrai que son émission en direct a été un moment fort du confinement. Pour 30% des spectateurs, Cyril Lignac est le personnage qui s'est démarqué pendant le confinement.

A l'inverse, les français ont considéré que certaines personnalités étaient en décalage avec la pé-riode, comme notamment Cyril Hanouna (44%) et Arthur (21%). 59% déclarent que les émissions

de télé-réalité leur donnaient envie de zapper.

Le moment de TV le plus marquant de l'année 2020 restera l'annonce par le Président Emmanuel Macron du confinement général

En ces temps de pandémie, les français ont majoritairement choisi de regarder les JT de TF1 (35%), BFM TV (26%) et le JT de France 2 (24%) pour s'informer. Les moments d'actualité les plus mar-quants de l'année ont été : l'annonce du 1er confinement par le Président Emmanuel Macron (48%), les images d'un monde à l'arrêt avec le confinement planétaire (32%) et l'investiture de Joe Biden

(27%). Notons que l'affaire Georges Floyd a touché particulièrement les 15-34 ans (20%).

En termes de choix des programmes, les critères jugés les plus importants sont le résumé du pro-gramme (81%), le fait qu'il soit inédit (80%), les acteurs/invités (80%). A noter que les 15-34 ans choi-sissent beaucoup plus (que les autres tranches d'âge) leur programme en se basant sur les avis des spectateurs.

Enfin, 8 français sur 10 déclarent être en double écran pendant qu'ils regardent la TV : 42% avec le smartphone, 32% avec un ordinateur et 18% avec une tablette numérique. Parmi eux, 28% discutent avec des proches sur le programme en cours, 23% cherchent des infos supplémentaires sur le pro-gramme en cours.

*Etude réalisée en ligne par l'institut Harris Interactive en février 2021. Echantillon de 1 053 individus, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. Méthode de quotas et redressement appliqués aux variables suivants : sexe, âge, CSP de l'interviewé et région d'habitat.

Télé Star, la marque TV des femmes…

Avec 677 000 exemplaires par semaine, 2,2M de lecteurs dont 60% de femmes et 4,9M de VU/mois sur son site, Télé Star reste incontestablement le leader des magazines télé.

