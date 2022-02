Reworld Media : programme de rachat d'actions

Reworld Media prend 5% après la décision de son conseil d'administration, dans sa réunion en date du 8 février, de mettre en oeuvre un nouveau programme de rachat d'actions et d'allouer une enveloppe de sept millions d'euros à ce programme.



Ce programme sera mis en oeuvre entre le 8 février et le 31 décembre 2022. Les actions seront acquises en vue de couvrir les plans d'attribution d'actions gratuites qui ont été mis en place pour les managers clés du groupe.



Reword Media a confié à Kepler Cheuvreux le mandat indépendant de rachat d'actions. Pour rappel, le précédant programme, lancé en juillet 2021 et qui s'est terminé le 31 décembre dernier, a donné lieu au rachat de 823.262 actions.



