Reworld Media : renouvelle son partenariat avec « Les Enseignes préférées des français »

créent TERRA SCIENTIFICA,

le 1er salon des voyages qui ont du sens !

Science & Vie, media référent de l'actualité scientifique poursuit sa stratégie d'innovation et de diversification en organisant TERRA SCIENTIFICA, le premier salon des voyages qui ont du sens avec son partenaire Objectif Sciences International.

Un salon international des sciences participatives et du voyage scientifique !

Un événement grand public du 25 au 27 mars 2022 à la Cité des sciences

et de l'industrie à Paris

Avec la participation de :

Pendant trois jours, les visiteurs pourront s'inspirer, trouver des idées de destinations « Sciences & Nature », organiser des voyages qui ont du sens et réussir des vacances en solo, en famille ou entre amis grâce à la rencontre d'agences de voyages spécialisées, d'associations, de parcs naturels et de centres de recherche…

Un programme riche en animations sera proposé - des ateliers, des conférences, des films et des expositions - avec chaque jour des thématiques différentes abordées : l'approche respectueuse des baleines et des dauphins, le voyage vertical dans les arbres, l'archéologie sous-marine, sur les traces de la panthère des neiges au Népal et au Kirghizistan… mais aussi des ateliers d'activités scientifiques pour apprendre entre autres à détecter des exoplanètes, à assembler et utiliser un télescope, à fabriquer un spectromètre pour étudier la lumière et la matière, à identifier les insectes...

ENTRÉE GRATUITE

TERRA SCIENTIFICA, le salon des voyages qui ont du sens PROGRAMMATION COMPLÈTE ET INSCRIPTION SURwww.terra-scientifica.com

Objectif Sciences international (OSI) est une association à but non lucratif ayant pour mission l'éducation aux sciences et à la recherche scientifique pour le développement durable. Fondée en 1992, l'association est reconnue d'intérêt général et ONG, dispose du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, et est membre de plusieurs autres organismes pertinents à sa mission (AAAS, ECSA, …).

Science & Vie rassemble 3,9 M de Français par mois sur le print et le digital*. Une marque qui « éclaire le quotidien », avec notamment la contribution d'un comité scientifique pluridisciplinaire composé d'experts. Référente, dynamique et créative avec ses déclinaisons éditoriales, ses events & prix, ses sites paywall, ses podcasts, ses réseaux sociaux et ses services & produits.

* Sources : OJD DFP DSH 2021, ONE NEXT GLOBAL 2021 V4, MNR oct 2021 (VU), Google Analytics septembre 2021, Réseaux sociaux septembre 2020.

Contacts : Laure Charvet - Directrice de la Communication - Tél. : 01 41 33 10 56 -lcharvet@reworldmedia.comPCE - Ségolène de St Martin - Tél. : 33 (0)6 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.