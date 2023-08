REX American Resources Corporation est une société holding. La société exerce ses activités dans le secteur de l'éthanol et des sous-produits. Ses activités dans le secteur de l'éthanol sont axées sur le maïs, l'éthanol, les drêches de distillerie, l'huile de maïs non alimentaire et le gaz naturel. La société détient des participations dans plus de six installations de production d'éthanol, qui ont expédié au total environ 691 millions de gallons d'éthanol. La société est propriétaire des gallons expédiés par les installations de production d'éthanol, ce qui représente une participation d'environ 271 millions de gallons. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, notamment One Earth Energy, LLC (One Earth), NuGen Energy, LLC (NuGen) et Big River Resources, LLC (Big River). Son industrie de l'éthanol comprend environ 199 usines dans plus de 25 États avec une capacité annuelle d'environ 17,9 milliards de gallons de production d'éthanol aux États-Unis. La société exporte environ 1,4 milliard de gallons depuis les États-Unis.

Secteur Carburants renouvelables