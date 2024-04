Rex Minerals Ltd est une société australienne qui se consacre principalement à l'exploration, à l'évaluation et au développement. La société possède le projet cuivre-or Hillside en Australie-Méridionale et la propriété aurifère Hog Ranch dans le Nevada, aux États-Unis d'Amérique. Le projet cuivre-or Hillside est situé à environ 12 kilomètres au sud de la commune d'Ardrossan sur la péninsule de Yorke et à 3 kilomètres au nord de Pine Point, en Australie-Méridionale. Les ressources minérales du projet Hillside Copper consistent en environ 337 millions de tonnes de 0,56 % de cuivre et 0,14 gramme par tonne (g/t) d'or, soit 1 897 nœuds (kt) de cuivre contenu et 1 528 milliers d'onces (koz) d'or. La propriété Hog Ranch de la société est située dans le comté de Washoe au nord-ouest du Nevada, à environ 45 kilomètres de la frontière de la Californie et 91 kilomètres de la frontière de l'Oregon. La propriété aurifère de Hog Ranch comprend plus de 1035 titres miniers non brevetés sur des terres fédérales pour une superficie totale d'environ 8 572 hectares.

Secteur Sociétés minières intégrées