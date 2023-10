Rex Sealing & Packing Industries Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication d'une gamme de produits d'emballage industriels, qui fournissent des solutions aux risques de fuites dans les pompes traitant des fluides agressifs et abrasifs, des vannes, des cuves et d'autres applications industrielles. Elle propose des produits d'étanchéité, de garniture et d'isolation, notamment des feuilles de joint, des feuilles de joint, des feuilles d'amiante, des feuilles sans amiante, des joints de dilatation en tissu, des soufflets en tissu, des enveloppes d'isolation amovibles et réutilisables, des enveloppes thermiques, des manchons coupe-feu, des joints tadpole, des manchons pyro, des rubans d'isolation électrique, des rubans d'isolation thermique adhésifs, des garnitures de presse-étoupe en coton, des garnitures de presse-étoupe en coton lubrifiées, des tissus en fibre céramique, des joints enroulés en spirale, des feuilles de fibre, des boucliers flexibles, des tuyaux libres, des rubans adhésifs, des cordes tressées et d'autres produits. L'entreprise dessert un large éventail d'industries, dont celles du gaz, de la chimie, de l'ingénierie et des procédés.

Secteur Machines et équipements industriels