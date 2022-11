Rexel : Grand retour des acheteurs 31/10/2022 | 08:33 achat En cours

Cours d'entrée : 18.065€ | Objectif : 20.55€ | Stop : 15.5€ | Potentiel : 13.76% Rexel a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 20.55 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Le titre est valorisé sur 2022 à 0.44 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Vente en gros d'équipements électrique Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. REXEL 1.54% 5 424 WESCO INTERNATIONAL, INC. 4.73% 6 999 BEIJER REF AB (PUBL) -13.44% 5 906 FUJIAN TORCH ELECTRON TECHN.. -41.94% 2 755 SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. -54.69% 326 NICHIDENBO CORPORATION -11.78% 313 TAKEBISHI CORPORATION 3.86% 165 IPD GROUP LIMITED 117.19% 133 ELEKTROIMPORTØREN AS -45.84% 94

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 18 540 M 18 333 M - Résultat net 2022 843 M 834 M - Dette nette 2022 2 569 M 2 540 M - PER 2022 6,49x Rendement 2022 5,24% Capitalisation 5 485 M 5 424 M - VE / CA 2022 0,43x VE / CA 2023 0,43x Nbr Employés 26 294 Flottant 78,5% Prochain événement sur REXEL 05/12/22 Berenberg European Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 18,11 € Objectif de cours Moyen 22,30 € Ecart / Objectif Moyen 23,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Guillaume Jean Philippe Texier Chief Executive Officer & Director Laurent Delabarre Director-Financial Control Ian Keith Meakins Non-Executive Chairman Nathalie Wright Director-Group Digital & IT Transformation François Henrot Vice Chairman