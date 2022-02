Rexel : AlphaValue adopte une opinion positive

AlphaValue a annoncé vendredi adopter une opinion plus positive sur le titre Rexel, qu'il recommande désormais d''accumuler', et non plus d''alléger' comme précédemment.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique que le distributeur de matériel électrique devrait bénéficier de la reprise du secteur industriel et du marché tertiaire (qui représentent plus de 70% de ses ventes), sous réserve d'une amélioration des problèmes d'approvisionnement actuels.



AlphaValue loue par ailleurs l'orientation 'verte' de son portefeuille, qui devrait lui permettre de tirer parti de la transition énergétique en cours.



Le cabinet parisien met également en évidence la résistance de la trésorerie du groupe, ainsi qu'un bilan en voie d'amélioration autorisant la réalisation d'acquisitions, par exemple dans le domaine de la recharge de véhicules électriques.



AlphaValue note à ce titre que la politique de fusions-acquisitions (M&A) du groupe a repris l'an dernier, avec la conclusion de cinq rachats d'entreprises représentant un chiffre d'affaires additionnel de 1,2 milliard d'euros.



Son objectif de cours reste inchangé à 22,7 euros.



