Rexel : Berenberg initie la valeur à l'achat

20/08/2020 | 14:46

Berenberg a initié jeudi l'action Rexel avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 15 euros.



S'il estime que la tendance à la 'désintermédiation' constitue une menace légitime pour le distributeur français de matériel électrique, le bureau d'études considère aussi que le groupe devrait bénéficier, en tout cas sur le moyen terme, d'une demande accrue pour les produits électriques.



Parallèlement, les efforts entrepris par le groupe afin de devenir un partenaire 'plus intelligent' grâce au recours à des outils numériques devraient permettre de soutenir les marges bénéficiaires, affirme Berenberg dans une note sectorielle.



