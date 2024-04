___________________________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL DU 30 AVRIL 2024

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel s’est tenue ce jour à Paris sous la présidence d’Agnès Touraine, Présidente du Conseil d’Administration. Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions. Le résultat des votes et le webcast audio sont disponibles sur le site de la Société : www. rexel.com (rubrique : Investisseurs/Évènements/ Assemblée-générale 2024).

Distribution d’un dividende de 1,20 euro par action

L’Assemblée générale a approuvé la mise en distribution d’un dividende de 1,20 euro par action (en ligne avec la politique de distribution d’au moins 40 % du résultat net récurrent), par prélèvement sur le résultat. La date de détachement de cette distribution sur le marché réglementé d’Euronext Paris est fixée au 15 mai 2024. La date de mise en paiement interviendra le 17 mai 2024.

Rémunération de la Présidence du Conseil d’administration, des administrateurs et du Directeur Général

Toutes les résolutions portant sur la rémunération de la Présidence du Conseil d’administration, des administrateurs et du Directeur Général ont été approuvées.

Autorisations financières

L’ensemble des délégations et autorisations financières dont l’adoption ou le renouvellement était soumis à l’Assemblée générale a été approuvé.

Nomination et renouvellement de mandats d’administrateur

Les actionnaires ont approuvé la nomination d’Eric Labaye, en remplacement de François Henrot démissionnaire, et de Catherine Vandenborre en qualité d’administrateurs indépendants et le renouvellement du mandat de Brigitte Cantaloube pour une durée de quatre années.

Composition du Conseil d’administration et de ses comités

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration a pris acte du renouvellement des mandats d’administrateur représentant les salariés d’Antoine Hermelin et de Toni Killebrew.

Le Conseil d’administration a également mis à jour son règlement intérieur pour prendre en compte la répartition des missions en matière de durabilité entre le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE et le Comité d’audit et des risques.

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration est composé de 12 administrateurs. Hors administrateurs représentant les salariés, il comprend cinq femmes, soit 50% des membres du Conseil et 80% de membres indépendants.

La nouvelle composition des comités est la suivante :

Comité des nominations, de la Gouvernance et de la RSE Comité des rémunérations Comité d’Audit et des risques Barbara Dalibard Brigitte Cantaloube François Auque Marcus Alexanderson Steven Borges Marcus Alexanderson Brigitte Cantaloube Barbara Dalibard Eric Labaye Toni Killebrew Antoine Hermelin Maria Richter Maria Richter Agnès Touraine Agnès Touraine Agnès Touraine Catherine Vandenborre

