Agnès Touraine succède à Ian Meakins à la tête du Conseil d’administration de Rexel

Choisi pour présider le Conseil d'administration d'Unilever, Ian Meakins quittera le Conseil d'administration de Rexel à la date du 31 août 2023. Il sera remplacé à la présidence du Conseil d'administration de Rexel par Agnès Touraine.

Le Conseil d'administration a exprimé sa grande reconnaissance et sa gratitude à Ian Meakins pour son leadership au cours des sept dernières années. Pendant cette période, sous l’impulsion de Patrick Berard, puis de Guillaume Texier, Directeur Général depuis le 1er septembre 2021, le cours de l'action a plus que doublé, les ventes de Rexel ont augmenté de plus de 40 % et sa rentabilité de 75 %, l'EBITA a été multiplié par 2,5 et le ratio dette nette / EBITDA est passé de 3 fois à 1 fois. Le Groupe est aujourd’hui à un niveau de performance historique avec une stratégie ambitieuse portée par une équipe de management de haut niveau.

Conformément à son plan de succession, le Conseil d'administration du 27 juillet 2023 a nommé à l’unanimité Agnès Touraine à la Présidence du Conseil. Agnès Touraine était jusqu’à présent Vice-Présidente et Administratrice Référente.

Agnès Touraine a une grande expérience de la gouvernance ayant présidé l’Institut Français des Administrateurs (IFA) et siégé dans des conseils tant en France (SNCF, Tarkett) qu’en Belgique (Proximus, GBL) et au Royaume-Uni (Cable & Wireless Plc, Darty Plc). Elle a été auparavant Présidente Directrice Générale de Vivendi Universal Publishing, Havas Interactive et Hachette Livre Grand public. Elle siège au Conseil d'administration de Rexel depuis 2017, où elle a présidé le Comité des rémunérations et le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Elle a été nommée Vice-Présidente et administratrice référente à l'issue de l‘Assemblée générale du 20 avril 2023.

Le Conseil d’administration a nommé François Auque en qualité de Vice-Président du Conseil d’administration. Le Conseil a par ailleurs estimé qu'il n'était pas nécessaire de conserver les fonctions d’administrateur référent. Il a également décidé de nommer Barbara Dalibard pour remplacer Agnès Touraine en tant que Présidente du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE et de nommer Brigitte Cantaloube en tant que Présidente du Comité des rémunérations.

Ian Meakins a déclaré : « Je suis très fier et heureux de ce que Rexel a accompli au cours des sept dernières années. Cette transition de gouvernance intervient à un moment idéal, où l'entreprise affiche des résultats records etdéploie avec succès son plan stratégique visant à capitaliser sur lestendances porteuses del’électrification. Je fais entièrement confiance à Agnès Touraine et à Guillaume Texier pour continuer à mettre en œuvrela feuille de route de Rexel et améliorer ses performances. »

Agnès Touraine a déclaré : « Je suis honorée d'avoir été nomméePrésidente du Conseil d’administration de Rexel. L'entreprise s'est profondément transformée au cours des dernières années et j’aurai pour objectif en m’appuyant sur le Conseil d’administration et le leadership de Guillaume Texier de poursuivre l’amélioration de sa rentabilité, de sa croissance et la création de valeur pour toutes ses parties prenantes, tout en affichant d’ambitieux engagements en matière d’ESG. »

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 21 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 18,7 milliards d’euros en 2022.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

