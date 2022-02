Chine, Europe, Royaume-Uni, Etats-Unis : les réglementations vertes pour lutter contre le changement climatique dans le bâtiment

Les réglementations en matière de conception et de construction qui améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments représentent des leviers prometteurs pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C avant la fin du siècle. Dans un paysage réglementaire très complexe, il est parfois difficile d'évaluer l'efficacité réelle des réglementations actuelles dans la concrétisation des engagements nationaux visant à atteindre la neutralité carbone au cours du siècle. Dans cet article, nous nous intéresserons à certaines des réglementations mises en œuvre dans cet objectif par les gouvernements chinois, européens et américains, ainsi qu'à leurs ambitions affichées.

Où en est la Chine ?

La Chine, plus grand émetteur mondial de CO2, qui s'est engagée à atteindre son pic d'émissions d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, est un cas intéressant. Selon le Green Buildings Performance Network (GBPN), une organisation mondiale offrant une expertise politique et une assistance technique pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, la Chine « valorise activement l'efficacité énergétique des bâtiments en se préoccupant de plus en plus du développement durable, de la sécurité énergétique nationale et en témoignant d'un intérêt croissant pour une économie à faibles émissions de carbone » depuis les années 1980, ainsi qu'en ayant adopté dès 1986 le premier « code national de l'énergie pour la conception des bâtiments résidentiels neufs dans les régions froides et très froides ».[1]

Au vu de la croissance économique sans précédent de la Chine depuis lors, quelle a été l'efficacité de ces réglementations et codes du bâtiment ? De 1995 à 2005, le parc immobilier chinois a presque triplé. Le Bureau national chinois des statistiques estime que, ces dernières années, quelque 4 milliards de m² de nouveaux bâtiments ont été construits par an.[2]Compte tenu de ce rythme de croissance effréné, le GBPN précise que : « Les autorités centrales et locales chinoises ont admis qu'il était urgent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en adoptant à la fois des politiques réglementaires (codes du bâtiment) et des politiques financières et de marché (incitation et labels énergétiques pour les bâtiments) », ces dernières demeurant néanmoins volontaires.

Il existe actuellement deux dispositifs de labellisation énergétique : le programme Green Building Evaluation and Labeling (GBEL) et le programme Building Energy Efficiency Evaluation and Labeling (BEEL), qui viennent s'ajouter à une norme de calcul des émissions de carbone des bâtiments et à une norme technique pour les bâtiments à bilan énergétique quasi nul. En 2015, la norme GB 50189, norme de conception des bâtiments publics relative à l'efficacité énergétique, a été adoptée pour améliorer l'efficacité énergétique des nouvelles constructions, de l'expansion et de la rénovation des bâtiments publics.[3]Il existe également des incitations à la construction durable, telles que les subventions pour les bâtiments à très faible consommation d'énergie ou pour l'intégration d'énergies renouvelables dans le bâti. Néanmoins, Wei Yang et Jie Li, chercheurs à l'école d'architecture de l'université de Tianjin à Tianjin (nord-est de la Chine)[4], affirment que « des objectifs et des normes d'économie d'énergie plus stricts sont nécessaires, de même que la mise en œuvre d'une approche en matière de cycle de vie ». Ils suggèrent également qu'en plus de la nécessité d'investissements massifs pour assurer la pérennité des bâtiments existants ainsi que celle des nouveaux, le nombre de nouvelles constructions devrait être limité.

Les bâtiments et l'environnement bâti contribuant actuellement à environ la moitié de l'ensemble des émissions de CO2 du pays, et le chauffage ainsi que l'exploitation des bâtiments représentant environ 22 % des émissions nationales liées à l'énergie, il reste beaucoup à faire pour appliquer et renforcer les réglementations actuelles et futures afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.