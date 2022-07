LES OBJECTIFS NET-ZERO DE REXEL

VALIDES PAR LA SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce que ses nouveaux objectifs d'émissions net-zéro de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 ainsi que d’ici 2050 ont été validés le 19 juillet 2022 par la Science Based Targets initiative (SBTi) Net-Zero Standard.

Rexel vise à atteindre son objectif d’émissions net-zéro de GES sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2050, en deux étapes :

En 2030, réduction, par rapport à 2016 : des émissions absolues de GES des scopes 1 et 2 de 60 %, des émissions absolues de GES du scope 3 provenant de l’utilisation des produits vendus de 45 % ce qui équivaut à une réduction de 60 % en termes d’intensité (précédemment utilisé comme référence par Rexel).





En 2050, réduction, par rapport à 2016 :



des émissions absolues de GES des scopes 1 et 2 de 90 %, des émissions absolues de GES du scope 3 de 90 %.







La SBTi a validé le niveau d’ambition de l’objectif à court terme des scopes 1 et 2 de Rexel et a déterminé qu’il était conforme à une trajectoire 1,5°C.

La SBTi « félicite le niveau d’ambition de Rexel qui vise à être neutre en carbone. C’est actuellement le niveau le plus élevé qui peut être obtenu à l’issue du processus d’évaluation SBTi ».

Depuis plus de 15 ans, Rexel est engagé dans une démarche durable qui s'est traduite par des objectifs environnementaux ambitieux pour 2030 et 2050, visant à réduire massivement l'empreinte environnementale de ses activités et à travailler à la réduction des émissions de ses partenaires. Ces nouveaux objectifs soulignent l'importance d'une réduction rapide et significative des émissions, en les divisant par deux avant 2030 et en atteignant un niveau net-zéro avant 2050. Pour y parvenir, Rexel continuera à promouvoir une vision ambitieuse de l’économie zéro carbone et à proposer des plans d’actions pour encourager toutes ses parties prenantes à s'aligner sur la science du climat et à les engager à fixer leurs propres objectifs 1,5°C et net-zéro, fondés sur des données scientifiques.

Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel, a déclaré : « Aujourd'hui, nous constatons un véritable alignement entre les principales parties prenantes - fournisseurs, clients, utilisateurs finaux, collaborateurs, autorités publiques et marchés financiers - qui prennent les engagements et la reconnaissance des objectifs net-zéro, comme la validation par la SBTi, plus sérieusement que jamais. L'engagement de Rexel en faveur d'un plan net-zéro, un pilier clé de notre stratégie, illustre le rôle essentiel que le Groupe peut jouer pour aider à lutter contre le changement climatique et garantir un avenir plus durable. Les engagements en matière de développement durable sont là pour rester, et le groupe Rexel, ainsi que ses 26 000 collaborateurs, s'engagent à en faire un succès. »

L'initiative Science Based Targets (SBTi) est une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI), le World Wide Fund for Nature (WWF), et l'un des engagements de la coalition We Mean Business. Le SBTi définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs fondés sur la science et évalue de manière indépendante les objectifs des entreprises.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 24 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 14,7 milliards d’euros en 2021.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com .

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Sara DU REAU



Brunswick : Thomas KAMM +33 6 60 31 77 72



+33 1 53 96 83 92 sara.dureau@rexel.com



tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe