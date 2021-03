La valeur du jour à Paris REXEL : la nomination de Guillaume Texier comme directeur général refroidit les investisseurs

Rexel trébuche aujourd'hui à la bourse de Paris: en perdant 2,31%, à 16,51 euros par action, le fabricant d'équipements électriques se classe à la fois dernier du SBF 120 et du marché SRD. Les investisseurs ont donc manifestement accueilli avec froideur la nomination du futur directeur général du groupe, en la personne de Guillaume Texier. Celui-ci succèdera ainsi à Patrick Berard à compter du 1er septembre 2021, après plus de 15 ans à des postes de direction chez Saint- Gobain.



"Guillaume Texier a été sélectionné à l'issue d'un processus de recherche étendu conduit par le comité des nominations du conseil d'administration, avec l'assistance d'un cabinet de recrutement de premier plan, et a été unanimement considéré comme le meilleur candidat", a déclaré Rexel dans un communiqué.



Il apportera ainsi "sa vaste expérience du management international et sa profonde compréhension de la distribution B-to-B".



Guillaume Texier est actuellement directeur général adjoint et directeur général de la Région France, Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique chez Saint-Gobain. Auparavant, il a été le directeur financier groupe de 2016 à 2018 et a dirigé deux grandes activités nord-américaines.



Patrick Berard avait pour sa part rejoint Rexel en 2003, avant d'en devenir le Directeur Général en 2016. "Je partirai avec un sentiment du devoir accompli, une profonde gratitude envers les équipes et la fierté d'avoir mis l'entreprise sur une nouvelle trajectoire de croissance, a déclaré l'intéressé. Ensemble, nous avons redressé l'entreprise, l'avons désendettée, recentrée sur les clients, rendue plus agile et investi massivement dans sa transformation digitale".



L'actuel DG a toutefois a accepté de rester jusqu'au 1er mars 2022 afin de travailler aux côtés de Guillaume Texier et d'assurer une transition harmonieuse, notamment en ce qui concerne dans la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique du groupe présentée en février 2021.



Pur rappel, Rexel avait présenté lors de la publication de ses résultats 2020 une "actualisation stratégiques" de ses ambitions à moyens terme sur la période 2021-2023. Il avait ainsi annoncé viser une surperformance du marché de 50 à 100 points de base, une amélioration de sa profitabilité avec une marge d'EBITA ajustée de plus de 6% en 2023, et une conversion du free cash flow avant intérêt et impôts supérieure à 60%.