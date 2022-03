COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 11 mars 2022

MISE A DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPRENANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

Le document d’enregistrement universel 2021 comprenant le rapport financier annuel relatif à l’exercice 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 mars 2022 sous le numéro n° D.22-0083.

Le document d’enregistrement universel inclut notamment :

− le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’administration (y compris la politique de rémunération des mandataires sociaux) ; − le descriptif du programme de rachat d’actions propres ; et − la déclaration de performance extra-financière.

Le document d’enregistrement universel peut être consulté sur le site internet de Rexel ( www.rexel.com ) dans la rubrique « Investisseurs » et sur le site internet de l’AMF ( www.amf - france.org ). Il est également disponible sans frais au siège social de Rexel, 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris, France.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 24 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 14,7 milliards d’euros en 2021.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com

