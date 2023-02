NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSEES A l’ASSEMBLEE GENERALE

Lors de sa réunion du 15 février 2023, le Conseil d’administration de Rexel a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des nominations, de proposer à la prochaine Assemblée Générale du 20 avril 2023 le renouvellement du mandat d’administrateur de Ian Meakins et de nommer Marie-Christine Lombard et Steven Borges en qualité de nouveaux membres indépendants du Conseil d’administration, pour une durée de 4 ans. Marie-Christine Lombard succèderait à Elen Phillips dont le mandat arrivera à échéance à la prochaine Assemblée Générale.

Ian Meakins, Président du Conseil d’administration de Rexel a déclaré : « Je remercie sincèrement Elen pour tout ce qu’elle a apporté au Conseil pendant ces nombreuses années et pour la richesse des échanges et interactions que nous avons eus. Dans le cadre du plan de succession des administrateurs, le Conseil d’administration avait identifié des besoins complémentaires nécessaires en termes d’expertises pour s’adapter à l’évolution du Groupe et de son marché. Steven Borges, au-delà de sa connaissance du marché américain, apportera au conseil sa connaissance de l’ensemble des secteurs industriels au moment où des problématiques telles que l’automatisation industrielle et les investissements liés au développement durable sont au cœur des sujets qui portent l’activité de Rexel dans le domaine de l’industrie. Marie-Christine Lombard est une dirigeante reconnue, dont le succès à la tête de Geodis est impressionnant. Outre son expérience de management, elle apportera au conseil de Rexel sa connaissance fine des questions de transport, de logistique et de service, qui, en lien avec le digital, sont centraux dans la proposition de valeur de Rexel. »

Biographies :

Marie-Christine Lombard est Présidente du Directoire de Geodis depuis 2012, un leader mondial du transport et de la logistique. Elle est également membre du comité de direction générale du groupe SNCF. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de TNT Express avant d’en devenir la Directrice Générale. Elle a démarré sa carrière dans le secteur bancaire où elle a occupé diverses fonctions à la Chemical Bank à New-York et chez Paribas à Paris où son dernier rôle était vice-présidente dans le département M&A (commercial banking group). Elle est administratrice et Présidente du Comité des rémunérations de Vinci. Elle est diplômée de l’ESSEC et de l’Executive Program de l’université de Harvard.

Steven Borges est actuellement Executive Vice-President et CEO de la division Diversified Manufacturing Services de Jabil Inc. (NYSE: JBL), une société de services pour l’industrie. Il a rejoint Jabil en 1993 et a occupé des fonctions à haute responsabilité en matière de business development, de logistique et d’opérations tout au long de ses 30 ans de carrière. Avant sa fonction actuelle, il occupait les mêmes responsabilités au sein de la division Regulated Industries, en plus de la supervision de l’activité de Jabil nommée additive manufacturing. Il est également membre du Conseil du Johns Hopkins All Children’s Hospital. Il est diplôme de l’Université d’Etat de Fitchburg.

A PROPOS DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 21 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 18,7 milliards d’euros en 2022.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Mid 60, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.



Pour plus d’information : www.rexel.com.

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick : Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe