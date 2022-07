REXEL : Communiqué de presse

Communiqué de presse

Rexel indique avoir reçu le 4 juillet 2022 une notification de griefs de l’Autorité de la concurrence dans le prolongement des investigations intervenues en 2018.

Les services d'instruction de l'Autorité estiment que Rexel aurait mis en œuvre, avec certains de ses fournisseurs, des pratiques ayant prétendument pour objet de restreindre sa liberté de déterminer ses prix de revente. La notification de griefs vise spécifiquement le mécanisme des dérogations, qui est une réduction de prix visant à offrir aux clients l’offre la plus compétitive. Le mécanisme des dérogations, transparent et connu de tous les acteurs du marché, est une pratique habituelle dans le monde de la distribution professionnelle de matériel électrique.

Rexel étudie actuellement la notification de griefs, qui ne préjuge en rien de la culpabilité des entreprises mises en cause et constitue la première étape habituelle d’une procédure contradictoire devant l’Autorité de la concurrence.

Rexel veille en permanence à se conformer rigoureusement aux lois et règlements en vigueur et le Groupe fera valoir sa position et ses droits dans le cadre de cette procédure.

