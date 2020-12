REXEL : revoit ses ambitions à la hausse et se désendette

Rexel progresse de 1% aujourd'hui sur la place parisienne, à 11,63 euros le titre, après avoir annoncé ce matin une révision à la hausse de ses objectifs 2020 et le remboursement anticipé de son obligation à échéance 2024 de 300 millions d'euros. Ceci grâce à une génération de trésorerie plus élevée qu'anticipée, mais aussi une meilleure activité que prévue durant la seconde vague de Covid-19 et une bonne maitrise des coûts. De plus, le distributeur de matériel électrique a également déclaré être en mesure de reprendre sa politique de dividende, avec un versement en 2021.



Grâce à une activité meilleure qu'anticipée en cette fin d'année et sa forte focalisation sur la maîtrise des coûts, Rexel table sur une marge d'Ebitda ajusté d'environ 4,1% pour l'exercice 2020, contre un consensus de 3,9%.



"Les orientations pour l'exercice financier impliquent une marge de 4,9% pour le deuxième semestre, écrit UBS dans une note ce jour, soit environ 50 points de base de plus que le consensus (4,4%). Cela implique un dépassement de 5,6% de l'EBITA ajusté par rapport au consensus pour l'exercice 2020 et un dépassement de 9% pour l'EBITA ajusté au second semestre."



Le groupe s'attend aussi à une baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant limitée à environ -7%.



En outre, un EbitdaaL (Ebitda après locations) meilleur que prévu et l'accent mis sur la gestion du besoin en fonds de roulement conduiront à une génération de trésorerie plus élevée qu'attendue. Rexel anticipe en effet un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d'au moins 500 millions d'euros, soit 4,4% de plus que les 478,8 millions d'euros prévus par le consensus. Cela implique un taux de conversion minimum de 90% et un ratio d'endettement financier net/EbitdaaL d'environ 2,5 fois en décembre 2020.



Enfin, le français anticipe plus de 1,7 milliard d'euros de liquidité en décembre 2020 (contre 1,28 milliard d'euros en décembre 2019), l'incitant à rembourser par anticipation son obligation de 300 millions d'euros à échéance 2024, avec un coupon de 2,625%. Cela devrait lui permettre de réduire ses frais financiers récurrents d'environ 8 millions d'euros sur une base annuelle.



Au total, Rexel estime désormais ses frais financiers à environ 80 millions d'euros (hors 45,5 millions d'intérêts des obligations locatives), contre une estimation initiale de 88 millions pour l'année 2020. Ils s'élevaient à 96 millions d'euros en 2019.



A la suite de ces annonces, UBS et Berenberg ont tous les deux maintenu leur recommandation d'Achat sur le titre Rexel, avec un objectif de cours de 13,2 euros pour le premier, et de 15 euros pour le second.