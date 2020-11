Rexel : LUC DALLERY NOMMÉ DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA COMMUNICATION GROUPE, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE REXEL

___________________________________________________________________________________________

LUC DALLERY NOMMÉ DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

ET DE LA COMMUNICATION GROUPE, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE REXEL

_______________________________________________________________________________________

Rexel annonce la nomination de Luc Dallery en qualité́ de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Groupe, membre du Comité́ exécutif.

Basé à Paris, Luc Dallery aura pour mission de définir et de mettre en œuvre une stratégie Ressources Humaines amplifiant la transformation du Groupe.

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel déclare :

« Je suis très heureux d’accueillir Luc Dallery en tant que Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Groupe. Son expertise, sa compréhension des enjeux de nos marchés, et son expérience au service de la transformation des activités de Rexel sont des atouts différenciants pour accélérer l’exécution de notre plan stratégique. Je tiens également à remercier Frank Waldmann et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Biographie

Luc Dallery a rejoint Rexel en 2016 aux fonctions de Directeur des Ressources Humaines de Rexel France, étendues par la suite à celles de Directeur de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe. Avant de rejoindre Rexel, il a occupé des postes de direction des ressources humaines chez CWT, Europcar et Microsoft. Il a débuté sa carrière chez Schlumberger, où il a assumé des fonctions de management opérationnel et de gestion des ressources humaines. Il est titulaire d’un DESS en Droit des Affaires et diplômé des Universités d'Amiens et de Munich.





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

