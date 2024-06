REXEL : Oddo BHF relève sa cible

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Rexel, avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 euros, prenant en compte les nouvelles hypothèses de marché.



Lors du CMD (journée des investisseurs), le management de Rexel a fourni de nouveaux objectifs à moyen terme (3-5 ans), ciblant ainsi une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8%, une marge d'EBITA ajusté supérieure à 7% à terme ou encore une croissance des BPA comprise entre 7% et 9% par an.



'Les objectifs de moyen terme nous semblent crédibles et reflètent le succès de la stratégie mise en place par le groupe', souligne Oddo BHF qui évoque des objectifs en ligne avec le consensus et ses estimations (par ailleurs inchangées).



'L'année 2024 va rester une année de transition et le timing de reprise du marché de la construction reste incertain', conclut le broker.





