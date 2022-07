Rexel : Rapport financier du 1er semestre 2022

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT DU GROUPE

Rexel a été créé le 16 décembre 2004. Les actions de la société Rexel sont admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris depuis le 4 avril 2007. Le groupe comprend Rexel et ses filiales (« le Groupe » ou « Rexel »).

Le rapport d'activité est présenté en euros et toutes les valeurs sont arrondies au dixième de million le plus proche. Les totaux et sous-totaux présentés dans le rapport d'activité sont calculés en milliers d'euros et arrondis ensuite au dixième de million le plus proche. Par conséquent, les montants peuvent ne pas s'additionner, en raison des arrondis.

Le rapport d'activité présente les résultats, la trésorerie et les capitaux du Groupe sur la période close au 30 juin 2022.

1.1 SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE

1.1.1 Présentation générale du Groupe

Le groupe Rexel est un expert mondial de distribution professionnelle de matériel électrique basse tension et courants faibles, en chiffre d'affaires et en nombre d'agences. Il organise son activité principalement autour des trois zones géographiques dans lesquelles il opère : l'Europe, l'Amérique du Nord et la zone Asie- Pacifique. Cette répartition par zone géographique a été déterminée sur la base de la structure du reporting financier du Groupe.

Au premier semestre 2022, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 9 082,8 millions d'euros dans les zones géographiques suivantes :

Les activités du Groupe en Europe (51 % du chiffre d'affaires du Groupe) sont exercées en France (qui représente 38 % du chiffre d'affaires du Groupe dans cette zone), au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, en Belgique, en Autriche, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Espagne, en Irlande, en Italie, en Slovénie, au Portugal, en Russie (cédée en mars 2022) et au Luxembourg.

Les activités du Groupe en Amérique du Nord (41 % du chiffre d'affaires du Groupe) sont exercées aux États-Unis et au Canada, et représentent respectivement 81 % et 19 % du chiffre d'affaires de cette zone.

Les activités du Groupe dans la zone Asie-Pacifique (8 % du chiffre d'affaires du Groupe) sont exercées en Chine (43 % du chiffre d'affaires de cette zone), en Australie (42 % du chiffre d'affaires de cette zone), en Nouvelle-Zélande, en Inde et au Moyen-Orient.

1.1.2 Evénements significatifs de l'exercice

Résultat des opérations

Au premier semestre 2022, le groupe Rexel a affiché une solide croissance de ses ventes de 13,9%, en données comparables et à nombre de jour constant, tirée par des volumes en hausse ainsi qu'une forte inflation du prix des produits. Rexel a affiché un niveau record d'EBITA et de flux de trésorerie libre avant intérêts et impôts. Après un début d'année 2022 meilleur qu'attendu, Rexel a annoncé, le 16 juin 2022, avoir rehaussé ses objectifs pour l'année 2022 (voir paragraphe 4 - Perspectives).