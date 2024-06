Rexel : ambitions financières à moyen terme rehaussées

Avant une journée investisseurs prévue ce vendredi, le distributeur de matériel électrique Rexel présente une mise à jour de sa feuille de route stratégique et dévoile des ambitions financières à moyen terme rehaussées.



Il table ainsi désormais sur un potentiel de croissance des ventes entre 5 et 8%, incluant 2 à 3% grâce à des acquisitions ciblées, une marge d'EBITA ajusté supérieure à 7% et une croissance du BPA entre 7% et 9% ('high-single digits').



Ces objectifs seront soutenus par ses priorités en matière d'allocation de capital, dont une distribution annuelle de dividende représentant au moins 40% du résultat net récurrent et un programme de rachat d'actions entre 50 et 150 millions d'euros par an.



