Rexel confirme ses objectifs 2022 après une forte hausse des ventes au 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution de matériel électrique Rexel a confirmé jeudi ses objectifs pour 2022, après avoir enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

"Le bon début d'année de Rexel démontre que nous continuons de bénéficier d'une solide demande sous-jacente liée aux tendances à l'électrification, qui devraient s'accélérer dans l'environnement actuel", a commenté le directeur général du groupe, Guillaume Texier, cité dans un communiqué.

Sur les trois premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 4,38 milliards d'euros, contre 3,33 milliards d'euros pour la période correspondante de 2021. Ce montant représente une croissance sur un an de 31,4% en données publiées, de 19,1% en données comparables et à nombre de jours courant et de 16% en données comparables et à nombre de jours constant.

Le trimestre a été marqué par la poursuite des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, qui ne devraient pas s'améliorer "avant le deuxième semestre de l'année, la visibilité restant faible (confinement en Chine, guerre Russie/Ukraine)", a souligné Rexel.

"Cet 'environnement de rareté' reste une opportunité pour Rexel, car nous continuons d'aider nos clients à faire face aux pénuries de produits et à la disponibilité de la main d'oeuvre, leur permettant d'accroitre leur efficacité opérationnelle", a précisé le groupe.

Pour 2022, Rexel s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs, "malgré les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques". Il prévoit ainsi toujours une croissance de ses ventes comprise entre 4% et 6% sur un an en données comparables et à nombre de jours constant et une marge d'Ebita ajusté - une mesure de résultat opérationnel avant amortissements - supérieure à 6%.

Concernant la Russie, Rexel a bouclé le 23 mars la cession de l'intégralité de son activité dans le pays, qui avait généré un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2021 et représentait ainsi moins de 0,1% des ventes du groupe.

Rexel a par ailleurs rappelé que sa feuille de route stratégique actualisée serait présentée lors d'une journée investisseurs qui se tiendra le 16 juin à Zurich.

