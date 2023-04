Rexel : confirme ses objectifs 2023 après de solides ventes trimestrielles

Les ventes de Rexel au premier trimestre 2023 sont en hausse de 12,6% en données publiées atteignant les 4,92 milliards d'euros, incluant un effet de change positif de 32,3 millions d'euros (soit +0,7% des ventes du premier trimestre 2022), principalement lié à l’appréciation du dollar américain contre l’euro. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en hausse de +10,1%, reflétant une excellente performance en Europe et en Amérique du Nord avec des effets de base plus difficiles, compensant une moindre croissance en Asie-Pacifique.



En Europe, les ventes du groupe réprésentent 51% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2023 : 2,52 milliards d'euros (soit une hausse de 10,6% en données publiées).



Sur cette période, les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 17,4% en données publiées, intégrant un effet de change positif de 3,3%, soit 58 millions d'euros, dû à l'appréciation du dollar américain contre l'euro.



Les ventes digitales ont représenté 27,4% du chiffre d'affaires sur ce premier trimestre 2023, en hausse de +320 points de base (bps). Les tendances ont été positives en Europe (37,3% des ventes, une hausse de +183bps), en Amérique du Nord (18,8% des ventes, soit une augmentation de +436bps) et en Asie-Pacifique (à 5,8% des ventes, en progression de +126 bps).



Rexel a confirmé ses objectifs 2023 à périmètre et taux de change comparables. Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants entre 2% et 6% ; une marge d'EBITA ajusté entre 6,3% et 6,7% et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.