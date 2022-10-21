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Rexel dit contester la mise en examen de son entité dans le dossier des dérogations

21/10/2022 | 07:41
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21 octobre (Reuters) - Rexel SA:

* UNE ENTITÉ DU GROUPE REXEL A ÉTÉ MISE EN EXAMEN AVEC DEMANDE DE CONSTITUTION DUNE GARANTIE BANCAIRE POUR 20 MILLIONS DEUROS ET DUNE GARANTIE EN NUMÉRAIRE POUR 48 MILLIONS DEUROS À PAYER AVANT LE 15 JANVIER 2023

* MISE EN EXAMEN DANS LE PROLONGEMENT DE LINFORMATION JUDICIAIRE EN COURS DEPUIS 2018 RELATIVE AU MÉCANISME DIT DES « DÉROGATIONS » CONCERNANT PLUSIEURS DISTRIBUTEURS ET PLUSIEURS FOURNISSEURS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

* CETTE DÉCISION EST UNE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE DINSTRUCTION DU DOSSIER QUI NE PRÉJUGE EN RIEN DE LA CULPABILITÉ DE REXEL

* EN CONTESTE TOUJOURS VIGOUREUSEMENT LES FONDEMENTS ET LA VALIDITÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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