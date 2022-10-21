Rexel dit contester la mise en examen de son entité dans le dossier des dérogations

21 octobre (Reuters) - Rexel SA:
* UNE ENTITÉ DU GROUPE REXEL A ÉTÉ MISE EN EXAMEN AVEC
DEMANDE DE
CONSTITUTION DUNE GARANTIE BANCAIRE POUR 20 MILLIONS DEUROS
ET DUNE GARANTIE EN NUMÉRAIRE POUR 48 MILLIONS DEUROS À PAYER
AVANT LE 15 JANVIER 2023
* MISE EN EXAMEN DANS LE PROLONGEMENT DE LINFORMATION
JUDICIAIRE
EN COURS DEPUIS 2018 RELATIVE AU MÉCANISME DIT DES
« DÉROGATIONS » CONCERNANT PLUSIEURS DISTRIBUTEURS ET PLUSIEURS
FOURNISSEURS DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
* CETTE DÉCISION EST UNE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE
DINSTRUCTION DU
DOSSIER QUI NE PRÉJUGE EN RIEN DE LA CULPABILITÉ DE REXEL
* EN CONTESTE TOUJOURS VIGOUREUSEMENT LES FONDEMENTS ET LA
VALIDITÉ
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(Rédaction de Gdansk)