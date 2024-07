Rexel émet avec succès son premier Schuldschein pour 200 millions d’euros

Rexel annonce aujourd’hui le succès de son premier placement privé de type Schuldschein, d’un montant de 200 M€, réparti en deux maturités de 3 et 5 ans.

Initialement prévu pour un montant de 100 millions d’euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, conduisant Rexel à en doubler le montant.

Cette émission est l’une des premières de la part d’un émetteur français non-investment grade depuis fin 2022 et démontre la qualité et l’attractivité du profil de crédit de Rexel.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une politique de gestion active de son bilan et permettra au Groupe de diversifier sa base d’investisseurs, d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de financement attractives.

Bayerische Landesbank et Commerzbank sont les arrangeurs de cette transaction.

Laurent Delabarre, Directeur Financier Groupe de Rexel, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de cette émission, qui nous permettra de continuer à renforcer notre structure financière. La réaction positive des investisseurs témoigne de l’attractivité de la stratégie et des perspectives de Rexel, récemment présentées lors de notre Journée investisseurs. »

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 26 500 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,2 milliards d’euros en 2023.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com.

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

