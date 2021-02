Rexel : évolue en tête du SBF 120, le marché saluant les ambitions pour 2023

(Actualisation : réactions de marché et commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Rexel signe la plus forte hausse du SBF 120 jeudi en gagnant 6,5% à 14,25 euros, après que le distributeur de matériel électrique a annoncé prévoir un retour à la croissance de son chiffre d'affaires en 2021 ainsi qu'un renforcement de ses marges d'ici à 2023.

En prenant pour hypothèse une amélioration de la situation sanitaire avec la mise à disposition des vaccins contre le coronavirus, Rexel anticipe pour cette année une marge d'Ebita ajusté - une mesure de résultat opérationnel avant amortissements - d'environ 5%. Le groupe prévoit également une croissance de ses ventes comprise entre 5% et 7% en 2021, en données comparables et à nombre de jours constant.

A titre de comparaison, Wesco International, concurrent américain de Rexel, anticipe une croissance de ses revenus comprise entre 3% et 6% cette année, souligne Oddo BHF. L'intermédiaire financier qualifie, par ailleurs, d'"ambitieux" les nouveaux objectifs fixés par les dirigeants de Rexel pour le moyen terme.

Rexel ambitionne de porter sa marge d'Ebita ajusté à plus de 6% en 2023, à périmètre constant, et à environ 6,5% en incluant d'éventuelles opérations de gestion de portefeuille. A ce stade, Oddo BHF anticipe une marge d'Ebita ajusté de 5,4% pour 2023, précisant que Rexel n'a plus atteint une marge de 6% depuis 2007.

Le distributeur spécialisé compte également enregistrer une croissance de ses ventes supérieure de 50 à 100 points de base à celle de son marché sur la période s'étalant de 2021 à 2023, soit un objectif nettement supérieur aux attentes de JPMorgan Cazenove. La banque d'affaires américaines calcule que si Rexel parvient à satisfaire ses ambitions de moyen terme, le prix d'équilibre de l'action devrait se situer autour de 18 euros. L'objectif de cours de JPMorgan Cazenove sur Rexel se situe actuellement à 14 euros.

Une baisse des résultats moins forte que prévu

Les dirigeants ont formulé ces prévisions après que Rexel a atteints ses objectifs financiers en 2020. L'an passé, le résultat net récurrent de Rexel s'est inscrit à 277,7 millions d'euros, en repli de 18,6%, tandis que son Ebita ajusté a diminué de 20,8%, à 526,4 millions d'euros.

Exprimé à périmètre et taux de change constants et excluant l'effet lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre, l'Ebita ajusté a représenté 4,2% des ventes en 2020, se contractant de 78 points de base en un an.

Le chiffre d'affaires de Rexel s'est établi à 12,59 milliards d'euros l'an passé, en diminution de 8,4% en données publiées, de 6% en données comparables et à nombre de jours courant et de 6,5% en données comparables et à nombre de jours constant.

En décembre dernier, à l'occasion de l'annonce du remboursement anticipé d'une obligation de 300 millions d'euros, Rexel avait indiqué anticiper une marge d'Ebita ajusté d'environ 4,1% et une baisse d'environ 7% de ses ventes à nombre de jours courant pour l'exercice 2020.

Selon le consensus FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires annuel de 12,41 milliards d'euros et un Ebita ajusté de 493 millions d'euros.

Retour du dividende

"Rexel sort renforcé d'une année 2020 tourmentée, plus robuste, agile et confiant grâce aux mesures stratégiques mises en oeuvre au cours des quatre dernières années", a commenté Patrick Berard, le directeur général de Rexel, cité dans un communiqué.

Au chapitre du bilan, le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts a été positif de 613 millions d'euros en 2020, contre un flux positif de 461,6 millions d'euros un an plus tôt. La dette nette a diminué de 31,4%, pour s'établir à 1,33 milliard d'euros au 31 décembre 2020, son plus bas niveau depuis 2007, année de l'introduction en Bourse de Rexel.

Rexel a encore amélioré son ratio d'endettement l'an passé. Calculé selon les termes du contrat de crédit Sénior, le multiple rapportant la dette financière à l'Ebitdaal s'est établi à 2,14 en 2020, contre 2,47 en 2019. L'entreprise a l'intention de maintenir ce ratio sous 2,5 entre 2021 et 2023 dans le but de créer de la valeur "en saisissant les opportunités de marché ou en augmentant le retour aux actionnaires". L'Ebitdaal correspond à l'Ebitda après déduction des loyers payés au titre des contrats de location capitalisés.

Rexel proposera à sa prochaine assemblée générale, le 22 avril, le versement d'un dividende de 0,46 euro par action au titre de l'exercice 2020. Le paiement du dividende au titre de l'exercice 2019 avait été annulé l'an passé en raison des difficultés financières rencontrées par l'entreprise en conséquence de la pandémie de coronavirus.

Le montant du dividende à payer au titre de l'exercice 2020 représente un taux de distribution de 50% du résultat net récurrent réalisé sur la période, conformément à la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.

