Rexel grimpe en Bourse après avoir dépassé ses objectifs en 2021

(Actualisation: réaction de marché, commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Rexel évolue en forte hausse mercredi après que le groupe de distribution de matériel électrique a annoncé avoir dépassé ses objectifs pour l'exercice 2021 à la faveur d'une activité commerciale meilleure que prévu au quatrième trimestre.

A 10h50, l'action Rexel s'adjugeait 4,6% à 19,77 euros, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120.

Le groupe a indiqué avoir dégagé sur l'ensemble de l'exercice 2021 une croissance de 15,3% de ses ventes à nombre de jours constants, contre une précédente prévision comprise entre 12% et 15%. De leur côté, les analystes s'attendaient en moyenne à une progression de 14,8%, selon UBS. JPMorgan Cazenove estime que le groupe a enregistré une croissance à nombre de jours constants de l'ordre de 9% sur le seul quatrième trimestre, alors que le consensus s'établissait à environ 7%.

Rexel a précisé avoir bénéficié d'une "reprise dynamique, notamment aux Etats-Unis", soutenue également par "la hausse de l'inflation".

La marge de résultat opérationnel courant (Ebita) ajusté s'est inscrite à 6,2% en 2021, alors que le groupe comptait parvenir à un taux de 5,7%. Rexel a indiqué que ce taux de 6,2% incluait un effet exceptionnel positif de 40 points de base lié à des éléments non récurrents.

Pour 2022, le groupe a indiqué démarrer l'année avec des carnets de commandes importants, "portés par une demande sous-jacente saine et des projets qui ont été reportés de l'année dernière en raison de la faible disponibilité de la main-d'oeuvre et des tensions dans la chaîne d'approvisionnement".

En avance sur l'objectif de marge pour 2023

Rexel a aussi estimé que ses plans d'actions devraient lui permettre de porter sa marge d'Ebita ajusté en 2022 au-delà de 6%, ce qui représente une amélioration de plus de 20 de points de base par rapport au taux de 5,8%, hors éléments exceptionnels, atteint en 2021. Rexel serait ainsi en avance d'un an sur son objectif 2023. Jusqu'à présent, les analystes anticipaient une marge d'Ebita ajusté de 5,9% pour 2022, selon UBS.

L'exercice "2021 finit bien pour Rexel et 2022 s'annonce aussi un bon cru", résume Oddo BHF. La dynamique de l'entreprise en termes de croissance et d'amélioration de marge opérationnelle devrait rester positive "dans les prochains trimestres", poursuit l'intermédiaire financier, jugeant que le groupe "engrange les fruits des efforts de rationalisation et de transformation engagés depuis plusieurs années".

Rexel publiera les résultats détaillés de son exercice 2021 et ses perspectives pour 2022 le 11 février.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 04:51 ET (09:51 GMT)