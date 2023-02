Rexel : hausse de 59% du résultat net récurrent en 2022

Rexel publie pour l'année passée un résultat net récurrent en hausse de 58,6% à 911,8 millions d'euros et une marge d'EBITA ajustée en augmentation d'environ 1,2 point à 7,3%, 'soutenue par une activité robuste et une organisation plus efficace'.



Les ventes du distributeur de matériel électrique se sont montées à 18,7 milliards d'euros en 2022, en hausse de 14,1% à jours constants, tirées par les effets volumes et prix, et 'portées par l'accélération des tendances d'électrification en Europe'.



Rexel proposera à ses actionnaires, lors de l'AG du 20 avril, un dividende record de 1,20 euro par action, payable entièrement en numéraire, soit un taux de distribution de 40% du résultat net récurrent, avec une mise en paiement prévue le 11 mai.



Le groupe vise pour 2023, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants entre 2 et 6%, une marge d'EBITA ajusté entre 6,3 et 6,7%, ainsi qu'une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.



