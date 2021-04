Rexel : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2021 - SCRUTATEURS

___________________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 22 AVRIL 2021 - SCRUTATEURS

Rexel a annoncé dans son communiqué de presse du 2 avril 2021, relatif à la convocation de l’Assemblée générale et à la mise à disposition de la documentation y afférente, que les fonctions de scrutateurs seraient occupées par les sociétés BNP Paribas Asset Management et Amundi. Néanmoins, à la suite des dernières annonces gouvernementales actualisant les mesures sanitaires mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, BNP Paribas Asset Management a informé Rexel de l’impossibilité, pour ses représentants, d’assister physiquement à ladite Assemblée générale.

Sur délégation du Conseil d’administration, le Directeur Général, Patrick Berard, a pris acte de cette renonciation et désigné, en remplacement, Laurent Delabarre, Directeur financier Groupe et actionnaire de Rexel, en qualité de scrutateur.

La société Amundi occupera la fonction de scrutateur comme initialement annoncé le 2 avril 2021.

Toutes informations complémentaires sur cette Assemblée générale et plus particulièrement sur les modalités de vote des actionnaires sont disponibles sur le site www.rexel.com (« Participer à l’Assemblée générale »).





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 25 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 24 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 milliards d’euros en 2020.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders, 2021 Global 100 Index, S&P Global Sustainability Yearbook 2021, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est noté A- dans l’évaluation 2020 CDP Climate Change et classé dans le 2020 CDP Supplier Engagement Leaderboard.

